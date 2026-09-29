A fratura no punho de Giorgian De Arrascaeta preocupa os torcedores do Flamengo, no momento em que o clube entra na reta final da temporada. O meia se machucou em amistoso da seleção uruguaia contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira, 28, após escorregar e tentar apoiar a mão no chão.

Segundo o Rubro-Negro, o meia é esperado no Brasil na próxima quarta-feira, 30, e no dia seguinte, será internado para realizar exames finais e a cirurgia no punho. O clube também afirmou que “Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão”.

Ainda é cedo para estimar um prazo preciso para o retorno de Arrascaeta aos gramados. No entanto, segundo o ge, o Fla está pessimista quanto a presença do meia nas semifinais da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina.

Para pessoas comuns, o prazo de recuperação de uma lesão no punho é entre seis e oito semanas, para a consolidação óssea. Em atletas, que dispõe de acompanhamento médico 24 constante e tratamentos de última geração, o período pode ser menor.

O Flamengo volta a campo contra o Santos, no dia 8 de outubro, após o fim da pausa para a Super Data Fifa. Contando o período máximo de oito semanas – até o fim de novembro – Arrascaeta perderia partidas contra: Santos (Brasileirão), Fluminense (Brasileirão), Estudiantes (ida-Libertadores), Bahia (Brasileirão), Estudiantes (volta-Libertadores), Atlético-MG (Brasileirão), Vasco (Brasileirão), Grêmio (Brasileirão), Athletico-PR (Brasileirão) e Palmeiras (Brasileirão).