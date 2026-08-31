Na noite deste domingo, 30, o atacante equatoriano Anthony Valencia, 23, desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo, que ganhou do Botafogo pelo Brasileirão. Ex-jogador do Royal Antwerp, da Bélgica, ele é o primeiro reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências e chega para substituir Gonzalo Plata, vendido ao Dínamo de Moscou.
Segundo o Globo Esporte, o Flamengo pagou cerca de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões) pela totalidade dos direitos sobre o atleta. No enatanto, o clube belga ficará com 15% do valor de uma negociação futura.
Quem é Anthony Valencia
Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, ele Anthony Valencia é um ponta-direito canhoto reconhecido pela velocidade, com força para confrontos mano a mano.
Após se profissionalizar pela equipe do país natal, foi comprado pelo Royal Antwerp, em 2022. Na atual temporada pelo clube belga, marcou 13 gols e deu sete assitências.
O jovem também fez parte do elenco equatoriano que disputou a Copa do Mundo de 2026, mas não chegou a entrar em campo. Curiosamente, disputava posição com o ex-flamenguista Gonzalo Plata.