O Bahia confirmou seu excelente momento no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Remo por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova. Em duelo válido pela 27ª rodada da competição, o Tricolor dominou a maior parte do confronto, construiu a vantagem com gols de Jean Lucas e Luciano Juba, e resistiu a uma pressão final dos visitantes para garantir os três pontos. O resultado amplia a marca histórica do time baiano para onze jogos de invencibilidade, enquanto o clube paraense amarga sua nona partida seguida sem triunfos na temporada.
Domínio tricolor e erro fatal
O roteiro da primeira etapa seguiu à risca o momento contrastante das duas equipes. Com amplo controle da posse de bola, que chegou a bater a casa dos 73%, o Bahia encurralou o Remo em seu campo de defesa desde o apito inicial. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 19 minutos, quando a defesa azulina falhou de forma decisiva. Tchamba errou na saída de bola, Cristian Olivera aproveitou a brecha, avançou pela direita e serviu Jean Lucas, que bateu de primeira para abrir o marcador. O Tricolor seguiu sufocando e quase ampliou antes do intervalo, carimbando a trave com Erick Pulga e assustando em um cabeceio perigoso de Alejo Véliz que tirou tinta da trave.
Susto visitante e reação contida
Na volta dos vestiários, o panorama parecia inalterado, com o Bahia desperdiçando boas chances de matar o jogo nos minutos iniciais, principalmente em finalizações de Pulga e Véliz. No entanto, as substituições promovidas no Remo surtiram efeito e a equipe paraense começou a adiantar suas linhas e assustar a partir dos 30 minutos. Vitor Bueno e Gabriel Taliari passaram a testar o goleiro Ronaldo Strada, que precisou fazer intervenções cruciais, incluindo uma grande defesa no canto direito, para manter o zero no placar visitante e frear o ímpeto do Leão Azul.
Pênaltis definem o placar nos acréscimos
Quando o Remo parecia próximo de buscar o empate, o Bahia encontrou o alívio em uma rápida transição aos 43 minutos. Véliz recebeu passe de Ademir, foi derrubado por Matheus Felipe na entrada da área e o árbitro assinalou pênalti. Luciano Juba cobrou com força no canto esquerdo, sem chances para Marcelo Rangel, e fez 2 a 0. A partida, porém, reservava mais emoção para os acréscimos. Aos 46 minutos, Everton Ribeiro cometeu falta em Taliari dentro da área, resultando em penalidade máxima para os visitantes. Vitor Bueno foi para a cobrança, soltou a bomba e descontou para o Remo, dando números finais ao confronto. Com o triunfo, o Bahia garante sua permanência provisória no G4 do Brasileirão, enquanto o Remo continua sua luta desesperada para reencontrar o caminho das vitórias.