Minutos depois da eliminação para o Inter nas oitavas de final Copa do Brasil em plena Neo Química Arena, o técnico Fernando Diniz tentou tranquilizar o torcedor do Corinthians ao afirmar que a novela envolvendo a renovação do ídolo Memphis Depay está perto de um desfecho, com final feliz.

“O mais importante é que a gente está muito próximo de contar com ele. Ainda não tive esse privilégio desde que cheguei. Ele é muito decisivo, tem um brilho diferente. Estou ansioso pela renovação, está muito perto de acontecer”, afirmou Diniz na entrevista coletiva da última quinta-feira, 7.

“Devemos resolver nos próximos dias para trabalharmos juntos. Ele é um cara que vai dar peso para o time, qualidade, experiência”, concluiu o treinador. O Timão venceu por 2 a 1, mas foi eliminado pois havia perdido o jogo de ida por 2 a 0.

Memphis Depay acompanhou a partida em um dos camarotes da Arena. O jogador de 32 anos não atua pelo Corinthians desde maio, ainda antes da Copa do Mundo, na qual não brilhou pela Holanda. Seu contrato foi encerrado em 31 de julho e as negociações pela renovação vêm se arrastando.

A presença de Memphis na Neo Química Arena foi mais uma evidência do desejo de Memphis de permanecer no Timão. Ele voltou ao Brasil há três dias, já passou por uma bateria de exames médicos e agora aguarda a finalização do novo contrato, que prevê uma drástica redução salarial.

Por que Memphis ainda não renovou com o Corinthians

De acordo com o portal ge, Memphis já aceitou os termos da negociação e a demora se explica por uma divisão interna no Parque São Jorge: enquanto a maior parte dos conselheiros e diretores pressionam o presidente Osmar Stabile a não assinar um novo vínculo com o holandês, o departamento de futebol defende a validação do acordo. Os aplausos no estádio e os apelos nas redes sociais também sinalizam oi desejo da torcida por sua permanência.

O principal entrave se refere a uma cláusula que estipularia que, em caso de atraso no pagamento de uma das quatro parcelas da dívida de R$ 42 milhões do clube com Memphis Depay, o valor total deve ser quitado de uma vez só, com juros e multa.

Ainda de acordo com a apuração do ge, os advogados do holandês querem alguma segurança de que o clube irá honrar com seu compromisso. O Corinthians, por sua vez, assume que, eventualmente, pode atrasar pagamentos devido à grave crise financeira.

O fato de haver eleição presidencial no fim de 2026 interfere diretamente no caso. A gestão Stabile planeja, caso reeleita em 2027, ter fôlego financeiro para contratar um nome de alto nível com vencimentos na casa de R$ 2 milhões mensais. Mas se não renovar com Memphis Depay, a projeção financeira seria toda desfeita devido à obrigação do pagamento imediato das dívidas com o holandês.

O ge informa que aliados importantes consideram a dívida criada com Memphis uma “herança maldita” da gestão Augusto Melo, que sofreu impeachment, e já avisaram que “soltarão a mão” de Omar Stabile caso a renovação seja assinada. O presidente calcula os riscos, pois sabe que será cobrado por torcedores e até pela comissão técnica caso a renovação não se concretize.

O Corinthians disputará as oitavas de final da Libertadores a partir da próxima semana, diante do Rosario Central-ARG, e conta com o retorno do holandês. Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024, vindo do Lyon, e se tornou ídolo da torcida com gols decisivos e três título conquistados desde então.

Os números de Memphis Depay pelo Corinthians

Jogos: 79

Gols: 20

Assistências: 15

Títulos:

Supercopa 2026

Paulista 2025

Copa do Brasil 2025

Resultados: 40 vitórias, 18 empates e 21 derrotas

Aproveitamento de pontos conquistados: 58.2%

(Fonte: Meu Timão)