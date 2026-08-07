O Corinthians lutou, venceu a partida, mas a festa da classificação foi do Internacional. Na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, o Timão superou o Colorado por 2 a 1, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como havia vencido o confronto de ida por 2 a 0, a equipe gaúcha soube administrar a vantagem agregada, suportou a pressão paulista e carimbou seu passaporte para a próxima fase do torneio mata-mata.

Pressão alvinegra e esperança antes do intervalo

Precisando reverter uma desvantagem incômoda, o time comandado por Fernando Diniz tomou a iniciativa desde o apito inicial. O Corinthians dominava a posse de bola no campo ofensivo, mas esbarrava em um Internacional postado de forma compacta, pronto para explorar os contra-ataques. A primeira grande chance veio com Kaio César, que parou em uma defesa espetacular de Matheus Cunha. A insistência dos donos da casa só foi recompensada nos minutos finais da primeira etapa. Aos 43 minutos, Garro cobrou falta para a área, Gustavo Henrique cabeceou, o goleiro colorado salvou em cima da linha, mas o próprio zagueiro aproveitou o rebote para abrir o placar e incendiar as arquibancadas.

O golpe de misericórdia e a reação insuficiente

Na volta para o segundo tempo, o cenário parecia desenhado para um abafa total do Corinthians. No entanto, o Internacional mostrou eficiência cirúrgica para esfriar os ânimos em Itaquera. Aos 14 minutos, Alan Patrick dominou na entrada da área e serviu Bernabei. O lateral soltou uma bomba de perna esquerda, a bola explodiu no travessão e morreu no fundo das redes, empatando o jogo e obrigando o Timão a marcar mais três gols para avançar. Mesmo com o baque, os mandantes não se entregaram. Aos 25 minutos, Bidu cruzou com precisão da esquerda e Pedro Raul apareceu nas costas da marcação para testar firme, recolocando o Corinthians em vantagem no placar da noite.

Trave e drama nos minutos finais

O gol de Pedro Raul devolveu a esperança aos torcedores, e o jogo se transformou em um ataque contra defesa. O técnico Paulo Pezzolano fechou sua equipe, enquanto o Corinthians se lançava de forma desesperada ao ataque. O momento de maior tensão ocorreu aos 40 minutos, quando Matheuzinho pegou uma sobra na entrada da área, bateu bonito de primeira e viu a bola carimbar a trave direita de Matheus Cunha. Nos acréscimos, até os defensores corintianos viraram centroavantes, mas a defesa colorada resistiu bravamente às investidas aéreas.

Com o apito final, o Internacional celebrou o retorno às quartas de final da Copa do Brasil após seis anos de ausência. A equipe gaúcha agora aguarda o sorteio da próxima terça-feira, dia 11, para conhecer seu adversário na sequência da competição. Já o Corinthians, eliminado, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para o compromisso da próxima semana pela Copa Libertadores.