Na manhã deste domingo, 9, o ex-jogador Jadson foi liberado de prisão em Cambé, no norte Paraná, após ter sido acusado de violência doméstica contra a companheira, no dia anterior. Segundo relato dela à polícia, ele a agarrou pelo pescoço durante uma discussão.

O Globo Esporte informa que a juíza Karin Feuerharmel Giuseppin foi a responsável pelo alvará de soltura. A magistrada da Comarca de Londrina ainda deu parecer positivo à prisão em flagrante do suspeito, determinou medidas protetivas e concedeu liberdade provisória a ele.

No entanto, ele terá que comparecer em juízo a cada dois meses, durante o período em que responde pela acusação criminal. Ele também não pode deixar a cidade por mais de 15 dias e nem mudar de endereço, sem aviso prévio à Justiça, além de estar proibido de frequentar bares.

Caso Jadson

Policiais que atendeream à ocorrência constatam marcas no pescoço da vítima. Ela afirmou que essa não foi a primeira agressão que sofreu. Jadson acabou indiciado por lesão e injúria praticadas contra a mulher e foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.

No mesmo dia, o advogado do ex-jogador entrou com pedido de liberdade provisória para que ele responda em liberdade, sob alegação de que o acusado não possui antecedentes e não oferece risco de fuga.

Em depoimento à polícia, Jadson declarou que “foi uma briga de marido e mulher, mas faz parte” — negando qualquer tipo de embate físico

Carreira de Jadson

Revelado nas categorias de base do Athlético-PR, Jadson destacou-se no cenário nacional no início dos anos 2000. Entre 2005 e 2012, atuou pelo Shakhtar Donetsk, faturando vários títulos ucranianos e marcando o gol do título da Copa da UEFA, em 2009.

Retornou ao Brasil em 2012, para o São Paulo, equipe pela qual foi peça importante na conquista da Copa Sul-Americana. Na sequência, foi para o Corinthians, em troca envolvendo Alexandre Pato.

Nas duas passagens pelo Timão — intervaladas por breve período na China — conquistou dois Brasileirões (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). Retornou ao Athletico-PR no final de 2020 e, na sequência, jogou por Avaí e Vitória.