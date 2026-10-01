O período de Data Fifa tem sido utilizado intensamente pela comissão técnica do Botafogo para ajustes táticos e preparação física do elenco. Em análise feita durante o programa Placar Aberto, o trabalho comandado pelo técnico Tite ganha destaque em meio a especulações de bastidores e mudanças na estrutura diária de trabalho.

Durante a discussão, o comentarista Fabiano Bandeira detalha a dinâmica de trabalho no CT do clube, abordando a atuação dos auxiliares Marcelo Cera e Belão. A análise esclarece boatos recentes e reforça a postura ativa e enérgica adotada por Tite à frente das atividades de campo com os atletas disponíveis.

Mesmo com ausências importantes devido às convocações internacionais, a comissão técnica alvinegra aproveita a pausa para observar novas alternativas no plantel. Entre os principais pontos abordados, destacam-se os testes táticos realizados com o jogador Montoro em uma função centralizada.