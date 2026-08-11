A Conmebol anunciou na noite desta segunda-feira, 10, a suspensão temporária de duas partidas após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia e já deixou ao menos 132 mortos. Os confrontos afetados são Deportes Tolima x Independiente del Valle, pelas oitavas de final da Libertadores, e Independiente Santa Fé x River Plate, pelas oitavas da Sul-Americana.

O jogo com mando do Tolima aconteceria nesta terça-feira, 11, em Ibagué. Já a partida na casa do Santa Fé seria disputada em Bogotá, na quarta-feira, 12.

Em comunicado, a entidade informou que os jogos foram suspensos “após os terremotos que afetaram a Colômbia e em solidariedade ao povo colombiano”. Novas datas ainda não foram divulgadas.

Mais cedo, a Dimayor, responsável pelas competições nacionais, já havia anunciado o adiamento de partidas do Campeonato Colombiano.

O que aconteceu

O terremoto atingiu o oeste da Colômbia às 7h34 (horário local) desta segunda-feira, 10. Segundo o Serviço Geológico Colombiano, o epicentro foi registrado no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 80 quilômetros de profundidade. O tremor foi sentido em praticamente todo o país e também em regiões do Equador, Panamá, Venezuela e Brasil.

As cidades mais afetadas foram Pereira, Cali, Manizales e Quibdó. Autoridades colombianas contabiliza mais de uma centena de mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 500 feridos. Mais de 1.500 edificações sofreram danos e ao menos 60 desabaram completamente.

Em Pereira, houve registros de desabamentos e danos em estruturas do aeroporto local. Em Cali, equipes de resgate foram mobilizadas após o colapso de edifícios. O governo colombiano decretou estado de emergência e mantém operações nas regiões atingidas.

Ao longo do dia, novos tremores de menor intensidade foram registrados.