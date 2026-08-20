O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América pela nona vez. Na noite desta quarta-feira, 19, empurrado por mais de 72 mil torcedores no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1, em duelo tenso e equilibrado, decidido com belos gols.

Após o empate no jogo de ida, a equipe carioca contou com a visão de jogo do centroavante Pedro, que deu as assistências para os gols de Arrascaeta e Samuel Lino, superando a resistência celeste e carimbando a classificação.

Nas quartas de final, o Flamengo enfrenta o vencedor de Tolima-COL e Independiente del Valle-EQU. Devido aos terremotos que atingiram a Colômbia, o confronto de volta entre as equipes será disputado apenas no dia 25 de agosto. O clube equatoriano venceu por 1 a 0 na ida.

Domínio rubro-negro e pintura uruguaia

O primeiro tempo foi marcado pelo controle absoluto do Flamengo, que chegou a registrar 70% de posse de bola. A equipe da casa trocava passes com paciência, esbarrando inicialmente na boa postura defensiva do Cruzeiro e nas defesas do goleiro Otávio. A insistência, porém, foi recompensada aos 34 minutos com uma verdadeira pintura. Arrascaeta chamou a tabela com Pedro, recebeu a devolução dentro da área e, de primeira, bateu com curva por cima do goleiro, incendiando o Maracanã antes do intervalo.

Susto celeste e alívio imediato

A volta para a segunda etapa trouxe um cenário completamente diferente. Logo no primeiro minuto, o Cruzeiro quase empatou em um lance dramático, salvo em cima da linha por Jorginho após cruzamento venenoso de William que desviou na defesa. O alívio carioca durou pouco: aos 5 minutos, o vaiado Gérson ajeitou e Lucas Romero chutou cruzado para deixar tudo igual, resultado que levava a decisão para os pênaltis. No entanto, a qualidade ofensiva do Flamengo voltou a fazer a diferença. Aos 17 minutos, Pedro atuou novamente como garçom, fez o pivô para Samuel Lino, que deixou o marcador no chão e bateu firme para recolocar os donos da casa em vantagem.

Tensão final e vaga garantida

Com a desvantagem no placar, o Cruzeiro tentou adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola rubro-negra. O técnico Artur Jorge promoveu alterações ofensivas, mas a equipe mineira pecou na precisão dos passes e nas finalizações, parando em defesas seguras de Rossi. O Flamengo, por sua vez, aproveitou os espaços para contra-atacar e quase ampliou com Lucas Paquetá nos minutos finais. Após seis minutos de acréscimo e muita disputa física, o apito final confirmou a vitória.