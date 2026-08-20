Atual campeão, o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores 2026. O clube carioca superou o Cruzeiro por 2 a 1 no jogo de volta no Maracanã, após empate em 1 a 1 na ida, e segue em busca do penta. Com isso, o Rubro-Negro alcançou as quartas da Liberta pela 9ª vez em sua história e a 3ª de forma consecutiva. O Palmeiras também passou e tornou-se recordista isolado no quesito.
Nas quartas de final, o Flamengo enfrenta o vencedor de Tolima-COL e Independiente del Valle-EQU. Devido aos terremotos que atingiram a Colômbia, o confronto de volta entre as equipes será disputado apenas no dia 25 de agosto. O clube equatoriano venceu por 1 a 0 na ida.
Caso avance para a semifinal, o Flamengo irá enfrentar um destes três times: Estudiantes-ARG, que garantiu vaga nas quartas após superar a Universidad Católica-CHI; Rosario Central-ARG ou Corinthians, que se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em busca de uma vaga nas quartas. O clube paulista empatou com a equipe de Di María na ida, por 0 a 0, e o jogo está em aberto para a volta.
Na grande decisão, o leque de possíveis adversários é maior. Por um lado, uma reedição da final da Liberta de 2025 pode acontecer diante do Palmeiras. Por outro lado, um Fla x Flu pode ser a finalíssima, assim como um duelo brasileiro diante do Mirassol. Outros eventuais oponentes que o Flamengo pode duelar são: LDU Quito-EQU ou Platense-ARG.
Agenda da Libertadores 2026
- Quartas de final: 8 a 17 de setembro
- Semifinais: 14 a 22 de outubro
- Final: 28 de novembro