O Corinthians sobreviveu a uma noite de muita tensão e pressão na Argentina. Nesta quinta-feira (13), a equipe paulista empatou em 0 a 0 com o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Jogando com um homem a menos na reta final após a expulsão do volante Allan, o Timão contou com uma atuação decisiva do goleiro Hugo Souza para segurar a igualdade no placar.

Equilíbrio, trave e tensão na primeira etapa

O confronto começou com o roteiro clássico de um mata-mata continental: muita disputa física e espaços reduzidos. Empurrado por sua torcida, o time da casa tentou impor o ritmo nos minutos iniciais e assustou aos 11 minutos, quando Campaz arriscou de fora da área e obrigou Hugo Souza a fazer sua primeira grande intervenção. O Corinthians, por sua vez, apostava na cadência e nos contra-ataques.

Apesar do domínio territorial argentino, a melhor chance da primeira etapa foi brasileira. Aos 42 minutos, Matheuzinho cruzou forte, Matheus Bidu cabeceou sem ângulo e a bola explodiu no travessão duas vezes antes de sair. O clima, que já era pegado, esquentou de vez nos acréscimos, resultando em empurrões e cartões amarelos para ambos os lados antes da ida para o vestiário.

Pressão argentina e denúncia de racismo

Na volta para o segundo tempo, o Rosario Central intensificou a blitz ofensiva, guiado pelas articulações de Ángel Di María. Aos 17 minutos, o craque argentino cobrou falta com veneno, a bola sobrou para Ávila soltar uma bomba, mas Hugo Souza operou um milagre para evitar o gol. Pouco depois, um episódio lamentável paralisou o confronto: o goleiro corintiano denunciou ofensas racistas vindas da arquibancada, forçando o árbitro a acionar o protocolo antirracismo.

Expulsão e sobrevivência heroica

A situação do Corinthians, que já era de resistência, tornou-se dramática aos 33 minutos da etapa final. Allan cometeu falta no meio-campo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Rosario se lançou inteiramente ao ataque. Di María quase marcou aos 37, parando novamente em uma defesa espetacular de Hugo Souza.

Nos minutos finais, os argentinos ainda pediram um pênalti por um suposto toque de mão de Raniele, mas o VAR mandou o jogo seguir. Na base da superação e fechando os espaços na defesa, o Corinthians suportou os seis minutos de acréscimos e garantiu o empate. Com o resultado, a decisão da vaga fica totalmente aberta para o jogo de volta, que será disputado na Neo Química Arena.