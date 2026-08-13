Em um duelo marcado pelo equilíbrio e por chances desperdiçadas, Mirassol e LDU empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), no estádio Maião. No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Leão saiu na frente com Eduardo logo no início, mas uma falha defensiva na reta final permitiu que Estrada deixasse tudo igual para os equatorianos.
Início promissor e vantagem paulista
Pressionado por resultados negativos recentes, o Mirassol entrou em campo buscando ditar o ritmo. A postura agressiva deu resultado logo aos 14 minutos. Após cruzamento de Edson Carioca e corte parcial da defesa equatoriana, a bola sobrou para Eduardo, que bateu de primeira no cantinho para abrir o placar e incendiar a torcida local.
Atrás no marcador, a LDU mudou sua postura e passou a buscar o ataque. Os visitantes criaram boas oportunidades, esbarrando na falta de pontaria. O momento de maior tensão da primeira etapa ocorreu aos 44 minutos: González recebeu livre na pequena área, com o gol aberto, mas finalizou no travessão do goleiro Walter, desperdiçando uma chance inacreditável de empatar antes do intervalo.
Chances desperdiçadas e o castigo no fim
Na volta para o segundo tempo, o Mirassol tentou aproveitar os espaços deixados pela LDU para liquidar a fatura. Aos 7 minutos, Edson Carioca percebeu o goleiro Gonzalo Valle adiantado e arriscou por cobertura, exigindo grande defesa. Logo em seguida, Reinaldo soltou uma bomba que balançou a rede pelo lado de fora.
Como quem não faz, leva, o time paulista acabou punido na reta final. Aos 36 minutos, após cruzamento rasteiro de Quiñónez, a defesa do Mirassol falhou no corte. Corozo conseguiu o desvio e deixou Estrada completamente livre para encher o pé e decretar o 1 a 1 no placar.
Com o resultado, a disputa por uma vaga na próxima fase da competição continental segue totalmente em aberto para o confronto de volta.