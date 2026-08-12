Palmeiras e Cerro Porteño empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 12, no Nubank Parque, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. Em uma partida de roteiro dramático, o time paulista conseguiu abrir o placar mesmo jogando com um homem a menos, mas viu a vitória escapar nos acréscimos após uma falha do goleiro Carlos Miguel.
O jogo de volta das oitavas acontece em Assunção, no Paraguai, na próxima quarta-feira, 19, às 19h (de Brasília).
Pressão alviverde e chances desperdiçadas
O primeiro tempo foi marcado pela iniciativa dos donos da casa. Com os retornos de Flaco López e Vitor Roque ao ataque titular, a equipe tentou impor seu ritmo desde os minutos iniciais. Logo aos dois minutos, Vitor Roque quase marcou, mas a zaga paraguaia cortou na pequena área. Pouco depois, Allan e o próprio atacante pararam em ótimas defesas do goleiro Roffo, que se tornou o principal obstáculo palmeirense na etapa inicial.
Tensão, expulsão e superação
A tônica de desperdício continuou no segundo tempo, culminando em uma chance clara perdida por Arias aos 13 minutos, chutando para fora após cruzamento rasteiro. O clima esquentou quando o Cerro chegou a balançar as redes com Benitez, mas o VAR interveio e anulou o lance. O cenário, que já era tenso, pareceu desmoronar para o Verdão aos 26 minutos, quando Andreas Pereira atingiu Klimowicz e recebeu o cartão vermelho direto.
Mesmo com dez em campo, o Palmeiras encontrou forças para buscar o resultado. Aos 37 minutos, após cruzamento de Murilo e rebote ajeitado por Marlon Freitas, Flaco López apareceu para abrir o placar de cabeça, incendiando a torcida no Nubank Parque.
Erro fatal no apagar das luzes
A vitória heroica parecia encaminhada, mas o futebol reservou um castigo nos acréscimos. Aos 46 minutos da etapa final, Jonatán Torres fez um cruzamento rasteiro para a área. Vegetti não alcançou a bola, e o goleiro Carlos Miguel acabou falhando no lance, permitindo que a bola morresse no fundo das redes e decretando a igualdade.