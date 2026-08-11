O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 definiu três confrontos com clássicos. Grêmio x Internacional; Cruzeiro x Atlético-MG; e Palmeiras x Santos se enfrentam na próxima fase. A outra partida será entre Vasco e Vitória.
Os clássicos não são raros na Copa do Brasil. Na edição do ano passado, foram quatro partidas entre times do mesmo estado. O Corinthians eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, enquanto o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis na quarta. Na mesma fase, o Cruzeiro saiu melhor no clássico mineiro contra o Atlético. Nas semis, o Vasco avançou para a final após eliminar o Flu.
Corinthians 3 x 0 Palmeiras
No Dérbi Paulista, o Corinthians venceu a partida de ida na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol marcado por Memphis. Na volta, a expulsão de Aníbal Moreno aos 15 minutos condicionou a vitória corinthiana no Nubank Park, na época Allianz Park.
O Timão venceu por 2 a 0, com gols de Gustavo Henrique e Matheus Bidu, iniciando a sua campanha de título na Copa do Brasil 2024. Emiliano Martínez também foi expulso, aos 96 minutos.
Cruzeiro 4 x 0 Atlético-MG
O Cruzeiro avançou com facilidade no clássico mineiro nas quartas da competição. Na Arena MRV, Fabrício Bruno, com um golaço de fora da área, e Kaio Jorge deram a vitória por 2 a 0 para a Raposa.
Na volta, brilhou novamente a estrela de Kaio Jorge, artilheiro da competição e do Brasileirão na temporada, com dois gols. Guilherme Arana foi expulso no fim da partida, aos 91 minutos. A campanha do Cruzeiro terminou nas semifinais, quando foi eliminado pelo Corinthians, nos pênaltis
Vasco 2 (5) x (3) 2 Botafogo
Também nas quartas de final, Vasco e Botafogo decidiram a classifiação nos pênaltis, após empate por 1 a 1 nos dois jogos. Na primeira partida, Arthur Cabral marcou para o Glorioso, enquanto Jair anotou para o Gigante da Colina.
Na volta, os gols foram marcados por Alex Telles e Nuno Moreira. Nas penalidades, o próprio lateral-esquerdo desperdiçou a sua cobrança e o Botafogo caiu para o rival alvi-negro. O Vasco chegou até a final da competiçã, mas terminou com o vice-campeonato para o Corinthians.
Vasco 2 (4) x (3) 2 Fluminense
Nas semifinais, o Vasco venceu a partida de ida com gols marcados por Rayan e Vegetti, enquanto Serna descontou para o Fluminense. Na volta, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0, com gol contra do lateral vascaíno Paulo Henrique.
Nos pênaltis, Vegetti perdeu a primeira cobrança do Gigante da Colina, mas John Kennedy e Cannobio pararam em Léo Jardim e o Fluminense foi eliminado.