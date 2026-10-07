Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 19h30, em Porto Alegre, em duelo direto pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganha contornos decisivos diante do momento delicado de ambos os clubes na tabela: o Colorado entra em campo pressionado dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Timão joga para se distanciar da degola e frear o risco iminente de queda ao Z-4.

Para a partida, o Eduardo Baptista precisa administrar uma lista expressiva de desfalques: Rochet, Matheus Bahia, Kayky e Sanabria seguem em recuperação médica, Félix Torres não atua por questões contratuais ligadas ao clube paulista e Victor Gabriel cumpre suspensão. Diante das baixas e visando elevar a média estatística da equipe, o desenho tático que reúne os melhores índices individuais da temporada é o 4-3-1-2, priorizando o preenchimento da faixa central e a velocidade da dupla de frente.

PLACAR levantou a média de notas dos atletas em plataformas como Flashscore, Sofascore, WhoScored e FotMob.

Solidez e apoio na linha defensiva

No gol, Anthoni assume a meta com nota média de 6,91 na temporada, registrando 3,1 defesas por partida e índice de 69% de intervenções em finalizações originadas dentro da grande área.

A linha defensiva mantém o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei como o principal destaque do setor. Dono da nota 7,28, a segunda maior do elenco, o argentino soma média de 1,9 passe decisivo por jogo e 32% de acerto nos cruzamentos. Pelo lado direito, Bruno Gomes apresenta nota 6,95, sustentada por 86% de precisão de passe e média de 2,2 desarmes por partida.

Na zaga ficam Guillermo Maripán, que ostenta a nota 7,08, com 68% de vitórias no jogo aéreo e 4,6 cortes por jogo, e Gabriel Mercado com a nota 6,98, 1,8 interceptação por confronto e 78% de sucesso em duelos pelo chão.

Densidade e controle no meio-campo

Para suprir a ausência de um centroavante de ofício com alto rendimento e elevar a sustentação coletiva, o Internacional pode estruturar o setor com três homens de contenção e passe antes do articulador. Thiago Maia, de nota 7,05, atua como primeiro volante, somando 5,4 bolas recuperadas por jogo e 88% de precisão nos passes.

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Ao seu lado, Paulinho Paula, com a nota 6,97, reforça o combate com 5,1 desarmes e recuperações por partida, além de 87% de aproveitamento na distribuição curta. Bruno Henrique, de nota 7,00, completa a trinca como elemento de transição, mantendo 82% de acerto nos passes no terço final e média de 1,5 finalização por partida.

Centralizado e liberado de maiores exigências de marcação recuada, Alan Patrick é a referência técnica da equipe. Com nota 7,38, o meia lidera as estatísticas ofensivas do elenco com 2,7 passes-chave por jogo e 84% de eficácia em cobranças de bola parada e passes verticais.

Mobilidade e velocidade no ataque

Sem Sanabria como pivô, o setor ofensivo abre mão da referência estática e reúne dois atacantes móveis. Johan Carbonero, com nota 7,15, atua em arrancadas curtas em direção à área, registrando média de 3,1 dribles certos e 2,1 faltas sofridas por partida.

Ao seu lado, Vitinho entra com nota 6,92, entregando velocidade na transição e agressividade no mano a mano, com 2,3 dribles certos por confronto e 4,8 duelos vencidos pelo chão.

O plano tático contra a defesa corintiana

A proposta com o losango no meio-campo visa conferir superioridade numérica ao Internacional pelo centro, bloqueando a criação do Corinthians e garantindo proteção às constantes subidas de Bernabei pelo lado esquerdo. Sem um homem fixo na área para os zagueiros adversários marcarem, Carbonero e Vitinho têm a função de atacar os espaços entre as linhas defensivas em velocidade, aproveitando os passes em profundidade servidos por Alan Patrick.

Se seguisse as métricas apresentadas por portais de estatística, o time de Eduardo Baptista seria: Anthoni; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Paulinho Paula, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Johan Carbonero. Com essa formação, a nota média da equipe atinge 7,06.