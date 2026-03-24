O atacante Mohamed Salah e o Liverpool confirmaram oficialmente nesta terça-feira, 24, que o jogador deixará o clube ao final da temporada 2025-26. O anúncio foi realizado por meio de um vídeo de despedida e um comunicado oficial da instituição.

Embora o atleta tivesse contrato renovado até junho de 2027, ambas as partes entraram em um acordo para uma rescisão mútua antecipada. Segundo o próprio Salah, a decisão de antecipar o anúncio visa garantir transparência e permitir que a torcida realize as devidas homenagens nos jogos restantes em Anfield.

Recordes e impacto histórico do egípcio nos Reds

Aos 33 anos, o atacante encerra uma trajetória de nove anos marcada por um protagonismo técnico raramente visto na história da Premier League. Até o momento do anúncio, Salah acumulou a marca de 255 gols em 435 partidas oficiais disputadas pela equipe inglesa.

Esses números consolidam o jogador como o terceiro maior artilheiro da história do clube. Sua consistência ofensiva foi o pilar fundamental para transformar a equipe em uma das maiores potências do futebol mundial na última década sob o comando de diferentes gestões técnicas.

Títulos conquistados e o legado em Anfield

Durante sua passagem, Salah foi peça-chave na conquista de títulos de elite, incluindo a Champions League e o troféu da liga nacional que encerrou um jejum de 30 anos. Ao todo, o atacante ajudou a levar o Liverpool ao seu 20º título da liga inglesa.

O legado deixado na Inglaterra é definido por uma era vitoriosa que elevou o patamar competitivo da instituição. Além das taças, Salah se despede como um ícone cultural e esportivo global, sendo referência de profissionalismo e eficiência técnica no setor ofensivo.

Qual será o próximo destino de Mohamed Salah?

Conforme reportado pelo portal FourFourTwo, o provável destino do craque será a Saudi Pro League. Clubes como Al-Ittihad e Al-Hilal aparecem como os principais interessados em contar com o atacante a partir do segundo semestre de 2026.