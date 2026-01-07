Jules Koundé é titular do Barcelona e da seleção francesa, vice-campeão do mundo e um dos melhores laterais do planeta. Além disso, o jogador de 27 anos se notabiliza pelo que faz fora de campo – ou melhor, por como se veste.

Há alguns anos, Koundé tem viralizado nas redes sociais com os looks com que chega ao Camp Nou ou em Clairefontaine, o centro de treinamentos da seleção da França.

Em entrevista ao site do Barcelona, Koundé contou que as roupas refletem sua personalidade. “Continuo relaxado fora de campo, mas meu estilo me ajuda a me expressar, não sou de falar muito, então, no fim das contas, é uma forma de expressão.”

Na mesma entrevista, o jogador definiu qual seria o estilo de roupa do Barça do técnico Hansi Flick. “Seria um estilo que você poderia comparar a roupas divertidas e atraentes. Preciso de um pouco mais de tempo para pensar em uma comparação melhor, mas a verdade é que seria algo bem marcante.”

Koundé e a polêmica saia

Certa vez, o lateral causou alvoroço em seu país ao se apresentar à seleção vestindo uma saia preta. Na ocasião, rebateu um de seus críticos nas redes sociais. . “Vocês criticam, mas nem sequer têm orçamento para tentar me copiar.”