Quem é Rio Ngumoha, joia de 16 anos do Liverpool

A pré-temporada do futebol europeu está próxima do fim, e com ela muitos jovens conseguiram aproveitar as oportunidades em amistosos. Na Inglaterra, mais especificamente em Liverpool, um garoto de 16 anos ganha as manchetes locais: Rio Ngumoha é o destaque dos Reds.

Rio Chima Ngumoha, conhecido apenas como Rio Ngumoha, é ponta esquerda inglês de ascendência nigeriana, apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial. Nascido em Londres, 2008, o atacante de 1,70 m iniciou cedo sua trajetória no futebol e atraiu rapidamente os holofotes pela habilidade e potencial apresentados dentro de campo.

Nessa pré-temporada, Rio já soma 2 gols e 2 assistências em 4 jogos, enfrentando Milan, Preston, Athletic Bilbao e Yokohama. PLACAR explica de onde surgiu essa promessa e conta um pouco mais sobre a joia que já representa as categorias de base da seleção inglesa.

Quem é Rio Ngumoha

Rio Bass Ray Ngumoha Adigun, inglês, filho de família com origens nigerianas, Ngumoha cresceu no ambiente multicultural do leste de Londres, o que ajudou a moldar sua identidade dentro e fora do esporte.

Desde muito cedo, demonstrou paixão pelo futebol, ingressando em uma academia ainda bem jovem. Seu talento precoce chamou atenção de olheiros e lhe rendeu oportunidade em um dos clubes mais renomados do país, o Chelsea.

Ao completar apenas 8 anos, Rio começou nas categorias de base do Chelsea, iniciando ali sua carreira. Passou grande parte da infância e começo da adolescência nas equipes juvenis dos Blues, ganhando destaque como atacante promissor. Não tardou para que começasse a colecionar feitos relevantes e, em fevereiro de 2024, venceu a Copa das Confederações sub-16 com a Inglaterra.

Congratulations to Reggie Walsh, Rio Ngumoha and Ryan McAidoo on winning the Football Federations Cup with #ENGU16. pic.twitter.com/HdaTgyxLab — Chelsea Youth (@chelseayouth) February 26, 2024

Logo depois, em abril de 2024, aos 15 anos, Ngumoha venceu mais um campeonato, dessa vez pelo clube. Marcou um dos gols na final da Premier League Cup Sub-17, contribuindo para a vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Wolverhampton.

A briga de azul para vermelho

Sendo destaque nos jornais locais e nos scouts, Rio Ngumoha fez uma transferência crucial para a carreira, saiu do Chelsea para o Liverpool, no verão europeu de 2024. Sendo considerada uma das grandes histórias do mercado de base naquele ano, após oito anos se desenvolvendo nos Blues, trocou Londres por Liverpool.

Seu vínculo inicial com os Reds se deu logo após completar 16 anos, assinando um contrato com a academia do Liverpool válido até 2026.

Ao chegar nos Reds, Rio integrou imediatamente o elenco sub-18 do Liverpool. Seu impacto inicial foi muito positivo, tanto que em poucos meses, Rio foi chamado para treinar com alguns jogadores do time principal do Liverpool.

A forma como Rio saiu do Chelsea, deixou o clube incomodado por perder uma de suas joias da base para um rival doméstico. Segundo jornal Inglês The Athletic, o clube passou a bloquear olheiros do Liverpool de assistirem a partidas de suas categorias de base, numa espécie de “pirraça” pós-transferência.

Estilo de jogo

Rio atua predominantemente como ponta esquerda, embora seja bastante versátil no ataque, podendo jogar também pela direita ou centralizado como meia ofensivo. É conhecido por ter um estilo driblador, que ataca sem medo. Se destaca também pela criatividade na jogada e velocidade nas arrancadas curtas.

Rio é destro, e quando atua aberto pela esquerda tende a cortar para dentro do campo, buscando tabelas ou finalizações com curva.

Fisicamente, aos 16 anos, continua sendo franzino, mas consegue se sobressair na velocidade comparado aos mais velhos. Já nos primeiros amistosos, demonstrou personalidade ao ir para cima, sem se intimidar com marcadores mais experientes.

16 YEAR OLD RIO NGUMOHA CANNOT STOP SCORING IN LIVERPOOL'S PRESEASON 😤 What a run. What a finish. pic.twitter.com/PRmGRfKOww — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 4, 2025

Outra característica notável em seu jogo é a qualidade nas finalizações. O garoto marcou dois gols e deu duas assistências ao longo de quatro amistosos de preparação. Em uma dessas partidas, contra o Athletic Bilbao, precisou de apenas dois minutos em campo para anotar um gol, passando pela defesa adversaria toda.

Recorde e personalidade

Em janeiro de 2025, com apenas 16 anos, ele entrou para a história do Liverpool ao se tornar o jogador mais jovem a ser titular em uma partida oficial do clube. O feito aconteceu quando Ngumoha foi escalado de início em uma partida da Copa da Inglaterra contra o Accrington Stanley. Ao atuar com 16 anos e 135 dias, ele quebrou a marca anterior.

Sua mentalidade ambiciosa fora de campo é de chamar atenção. Em uma rara entrevista para a série “Inside the Academy” do canal Lovell Soccer, revelou que almeja, no futuro, conquistar a Bola de Ouro, o jovem declarou que quer ser lembrado “como um dos melhores que já jogaram futebol”.

Nos bastidores, sabe-se que Rio tem um mentor conhecido. Raheem Sterling serviu como mentor informal para Ngumoha durante sua época na academia londrina. Com conselhos importantes sobre foco e trabalho dentro de campo, o veterano disse sobre a importância de manter a concentração mesmo após perder a bola.

Elogios sem parar

O surgimento meteórico não passou despercebido pelos ex-jogadores e imprensa esportiva. Um dos ídolos e voz peso do Chelsea, John Terry, se manifestou. Terry trabalhou com Rio nas categorias de base de Stamford Bridge. Assim que a transferência do jovem para o Liverpool foi anunciada, Terry fez questão de registrar sua opinião pública: “Esse garoto é, e será, um jogador de altíssimo nível”.

Liverpool’s Rio Ngumoha went on a run. 16 years old ✨ (via @lequipe)pic.twitter.com/wMkotod8vh — B/R Football (@brfootball) July 30, 2025

Figurinha carimbada em lista de prodígios do futebol, Rio também é considerado o “substituto de longo prazo de Luis Díaz” para muitos torcedores. Dentro do clube, o entusiasmo da comissão técnica é claro “Eu o vejo treinar, eu o vejo jogar, e o impacto que ele tem quando treina e joga é realmente promissor” disse Arne Slot.

O clube pretende dar tempo para que ele se desenvolva plenamente. Com seu primeiro contrato profissional ainda para ser assinado, assim que completar 17 anos, idade mínima regulamentar para tal na Inglaterra. Espera-se que esse acordo o mantenha em Anfield até pelo menos 2028.