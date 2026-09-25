O técnico Thomas Tuchel, da Inglaterra, alfinetou o meia Cole Palmer às vésperas do jogo contra a Espanha, neste sábado, 26. Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que o corte por lesão de Palmer é mais uma “chance perdida” para convencê-lo de que deve integrar a seleção inglesa.

“Com certeza é uma oportunidade perdida. É mais uma chance perdida, ele perde muitas chances e eu não o culpo por isso, é apenas um fato. Ele perdeu a chance de estar em muitas concentrações da Inglaterra por causa de lesões, e eu só quero confiar no que presencio pessoalmente e dentro do ambiente do meu time”, iniciou Tuchel, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25.

“E, para isso, você precisa estar presente no campo. Se não estiver, há um nível superior para impressionar que você não consegue alcançar. Porque você só consegue isso quando está comigo no gramado e junto com todos nós. Então sim, é uma oportunidade perdida”, complementou.

Corte de Palmer da seleção inglesa

Ausência na convocação da Copa do Mundo, Palmer foi cortado da Inglaterra por conta de uma lesão muscular leve, conforme informado pelo Chelsea. Tuchel, porém, não aceitou muito bem a justificativa dos Blues.

“O que me falaram foi que ele vinha jogando com dor e desconforto (muscular), e você não pode jogar em seu melhor nível quando está com dor e desconforto. Foi o que o Chelsea nos informou. É essa a informação que eu tenho. E aqui (na seleção) a gente não tem planejamento de controle de carga”, analisou Tuchel.

“Isso aqui não é ‘folga internacional’. É um ambiente competitivo, no qual os jogadores amam estar juntos e treinar juntos. Foi isso que criamos aqui e nunca quero abrir mão disso”, adicionou.