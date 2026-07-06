Ørjan Nyland brilhou na classificação noruguesa sobre o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de defender o pênalti batido por Bruno Guimarães, o goleirão dos Vikings empilhou boas intervenções, que impediram a reação dos comandados de Ancelotti em campo.

Nyland tem 35 anos e 1,92 m de altura. Após ser titular do Sevilla entre 2024 e 2025, acabou substituído pelo grego Odysseas Vlachodimos. Com contrato vencido em 1º de julho, o noruguês, atualmente, permanece com futuro indefinido.

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Além da experiência na Espanha, ele também acumula passagens pelo Hødd e Molde, da Noruega, pelo Ingolstadt e RB Leipzig, da Alemanha, e Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading, da Inglaterra.

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Vini Jr. lamenta eliminação do Brasil contra Noruega - Alexandre Battibugli/PLACAR Neymar se estranhando com Ørjan Nyland, goleiro da Noruega, durante eliminação do Brasil (Alexandre Battibugli/PLACAR) Erling Haaland, da Noruega, foi o carrasco do Brasil na Copa de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Neymar Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Vinicius Jr. lamenta eliminação do Brasil diante da Noruega (Alexandre Battibugli/PLACAR) Marquinhos, capitão da seleção brasileira na Copa de 2026 (Reprodução/Instagram/marquinhosm5) Artilheiro, Haaland conduziu a festa dos noruegueses após a vitória - Olga Fedorova/EFE Neymar, do Brasil, e Martin Odegaard , da Noruega, na eliminação brasileira em New Jersey (Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) Neymar Jr é consolado por Raphinha após eliminação do Brasil (Buda Mendes/Getty Images) Erling Haaland supera Gabriel Magalhães e marca para a Noruega diante do Brasil na Copa 2026 ( Al Bello/Getty Images) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) AMDEP8185. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Rayan (i) y Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Antonio Nusa de Noruega este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Bruno Guimarães perdeu um pênalti aos 13 minutos do 1º tempo - Angel Colmenares/EFE Veja também Neymar: 34 anos em 34 fotos do acervo de PLACAR Carnaval 2026: relembre os craques que caíram na folia

Em novembro de 2013, Nyland fez a estreia dele pela seleção norueguesa, contra a Escócia. No entanto, ele só veio a ocupar a meta norueguesa de forma defintiva a partir de 2021.

Antes de escolher o futebol como profissão, o goleiro praticou diversas modalidades na adolescência, quando chegou a integrar a equipe nacional de esqui alpino e divisões de base de handebol.

Conforme reportado pelo jornal O Globo, o pai do jogador conta que houve concorrência entre times de futebol e de handebol para contar com Nyland em seus quadros durante o período. Mas, ele preferiu o primeiro esporte, pelo qual fez história neste 5 de julho de 2026.

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