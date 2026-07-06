Ørjan Nyland brilhou na classificação noruguesa sobre o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de defender o pênalti batido por Bruno Guimarães, o goleirão dos Vikings empilhou boas intervenções, que impediram a reação dos comandados de Ancelotti em campo.
Nyland tem 35 anos e 1,92 m de altura. Após ser titular do Sevilla entre 2024 e 2025, acabou substituído pelo grego Odysseas Vlachodimos. Com contrato vencido em 1º de julho, o noruguês, atualmente, permanece com futuro indefinido.
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Além da experiência na Espanha, ele também acumula passagens pelo Hødd e Molde, da Noruega, pelo Ingolstadt e RB Leipzig, da Alemanha, e Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading, da Inglaterra.
Em novembro de 2013, Nyland fez a estreia dele pela seleção norueguesa, contra a Escócia. No entanto, ele só veio a ocupar a meta norueguesa de forma defintiva a partir de 2021.
Antes de escolher o futebol como profissão, o goleiro praticou diversas modalidades na adolescência, quando chegou a integrar a equipe nacional de esqui alpino e divisões de base de handebol.
Conforme reportado pelo jornal O Globo, o pai do jogador conta que houve concorrência entre times de futebol e de handebol para contar com Nyland em seus quadros durante o período. Mas, ele preferiu o primeiro esporte, pelo qual fez história neste 5 de julho de 2026.
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