A LaLiga e a Prefeitura de Medellín apresentaram, na quarta-feira, o acordo por meio do qual a LaLiga acompanhará o projeto de transformação do estádio Atanasio Girardot, colocando à disposição da cidade o conhecimento e a experiência da organização no desenvolvimento e na modernização de infraestruturas esportivas.

O acordo contempla assessoria especializada em diferentes áreas tecnológicas e operacionais para avançar em direção a um estádio mais moderno, seguro e conectado, adaptado às necessidades da cidade e de seus torcedores, incluindo soluções em conectividade, segurança, produção de TV, iluminação, som e telas.

A apresentação do acordo e a coletiva de imprensa conjunta, que contou com a participação do prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, e de Marc Tarradas, Diretor-Geral da LaLiga para a América do Sul, encerraram uma semana de trabalho na qual a LaLiga e as principais instituições de Medellín avançaram em diferentes frentes do projeto de modernização do estádio.

Federico Gutiérrez, prefeito de Medellín, afirmou: “Este é o estádio que a cidade merece e continuará sendo 100% público. É um modelo que hoje servirá a Medellín, mas que colocamos à disposição de qualquer cidade da Colômbia, porque é uma forma de avançar em infraestrutura. Vamos utilizar os mesmos mecanismos do setor privado, para que seja eficiente e bem administrado”.

Marc Tarradas, Diretor-Geral da LaLiga para a América do Sul, destacou: “A LaLiga possui amplo conhecimento e experiência no desenvolvimento e na modernização de infraestruturas esportivas. Nosso objetivo é contribuir com esse conhecimento a partir de uma visão integral que combine tecnologia, segurança, operação e experiência do torcedor, adaptando as soluções e os aprendizados adquiridos em outros grandes estádios às necessidades específicas da cidade”.

O projeto conta com a participação da Empresa para a Segurança e Soluções Urbanas (ESU), da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU), da Agência para a Gestão da Paisagem, do Patrimônio e das Parcerias Público-Privadas (APP), do Instituto de Esportes e Recreação de Medellín (INDER) e da Prefeitura de Medellín, que trabalham de forma coordenada nas diferentes áreas necessárias para a transformação e modernização integral do estádio.

A apresentação do projeto encerra uma semana de trabalho em Medellín, durante a qual a equipe da LaLiga realizou encontros com diferentes órgãos envolvidos no projeto e no desenvolvimento da infraestrutura da cidade, entre eles a ESU, a EDU, o Instituto de Esportes e Recreação de Medellín (INDER), a Agência para a Gestão da Paisagem, do Patrimônio e das Parcerias Público-Privadas (APP) e a Câmara Colombiana da Infraestrutura (CCI).

Durante esses encontros, foi analisado o estágio atual do projeto de modernização tecnológica do Atanasio Girardot, além do compartilhamento das principais necessidades e oportunidades para avançar na transformação do estádio.

Esse trabalho conta com a experiência da equipe de Infraestruturas da LaLiga, que participou de alguns dos principais projetos de reforma e construção de estádios na Espanha, contribuindo para o projeto do Atanasio Girardot com conhecimento técnico e experiência acumulada na modernização de grandes arenas esportivas.

O compromisso da LaLiga com a Colômbia

O projeto do Atanasio Girardot está inserido no compromisso da LaLiga com o desenvolvimento do futebol na Colômbia e com o fortalecimento de infraestruturas que acompanhem o crescimento e a profissionalização do esporte no país.

A colaboração entre a LaLiga e Medellín representa um novo passo nessa iniciativa e reflete a intenção da LaLiga de continuar colocando à disposição das instituições locais sua experiência e conhecimento em infraestrutura esportiva, acompanhando a cidade nas diferentes etapas do projeto.