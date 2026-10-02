A seleção da França dominou a posse de bola e as ações ofensivas, mas um erro crucial no segundo tempo permitiu à Itália arrancar um empate por 1 a 1 nesta sexta-feira, 2, no Stade de France, em Saint-Denis.

Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Liga A da Nations League, os donos da casa saíram na frente com um golaço de falta de Michael Olise, mas viram Alessandro Bastoni igualar o placar.

O grande nome da partida, no entanto, foi o goleiro Gianluigi Donnarumma, que acumulou sete defesas para segurar o ímpeto francês. Com o resultado, a equipe de Zinedine Zidane chega a sete pontos, enquanto o time de Roberto Mancini vai a quatro.

Pressão francesa e sustos italianos

O primeiro tempo desenhou o roteiro que ditou a maior parte do confronto: a França, armada no 4-3-3, controlava a posse de bola (que fecharia em 66%), enquanto a Itália fechava os espaços e apostava em transições.

Apesar do volume francês, a primeira grande chance foi visitante. Aos nove minutos, Kayode cruzou rasteiro e Moise Kean finalizou para defesa de Maignan.

A resposta mais perigosa dos donos da casa veio aos 23, quando Olise arrematou de canhota, a bola desviou na defesa e explodiu no travessão. A Itália, mesmo com menos posse, criava boas oportunidades e chegou a ter um gol de Kean anulado por impedimento aos 41 minutos.

Golaço de falta e o castigo no erro

Na volta do intervalo, a França intensificou a pressão e Donnarumma começou a brilhar, fazendo grande defesa dupla logo aos quatro minutos em chutes de Doué e no rebote de Dembélé.

A insistência deu resultado aos 10 minutos: Olise cobrou falta com perfeição de canhota, a bola tocou no travessão e entrou, abrindo o placar com um golaço. Parecia que os mandantes manteriam o 100% de aproveitamento, mas um erro mudou a história.

Aos 23 minutos, a França falhou na saída de bola pelo meio, Bastoni ganhou de Lucas Da Cunha, saiu na cara de Maignan e bateu colocado para empatar. Foi o primeiro gol sofrido pela seleção francesa sob o comando de Zidane na competição.

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Muralha Donnarumma e expulsão no fim

Após o empate, o jogo ganhou contornos dramáticos. A França se lançou ao ataque, terminando a partida com 18 finalizações contra 14 dos italianos, mas esbarrou em uma atuação inspirada de Donnarumma.

O camisa 1 exigiu linda intervenção em chute cruzado de Rabiot aos 26, e voltou a salvar a Itália em duas finalizações fortes de Camavinga, aos 39 e aos 46 minutos.

Do outro lado, Maignan também precisou trabalhar para evitar a virada em cabeçada de Kean aos 37. Na reta final, o clima esquentou e o zagueiro francês Upamecano, que já tinha amarelo, puxou Kean aos 40 minutos, recebeu a segunda advertência e foi expulso, deixando os donos da casa com dez homens nos minutos derradeiros.

As duas seleções voltam a campo pela Nations no dia 5 de outubro. A França recebe a Bélgica, enquanto a Itália encara a Turquia.