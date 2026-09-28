Rodrygo voltou a treinar com bola em Valdebebas, centro de treinamento do Real Madrid, nesta segunda-feira, 28, durante a Data Fifa. Longe dos gramados há mais de seis meses, o atacante vem evoluindo em sua recuperação da cirurgia para corrigir a lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito.

O brasileiro não joga desde 2 de março, contra o Getafe, no Santiago Bernabéu, por La Liga 2025/26. Em 10 de março, Rodrygo passou por cirurgia, dando início a uma jornada de recuperação estimada entre oito e nove meses. Desde então, desfalcou o Real Madrid e ainda perdeu a Copa do Mundo que sonhava disputar com o Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti.

No início de setembro, o brasileiro voltou aos gramados do centro de treinamento para realizar corridas leves, separado do restante do grupo. Agora, com a bola novamente nos pés, Rodrygo entra na reta final de um processo cuja meta continua sendo o retorno entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem.

No mês passado, Carlo Ancelotti visitou Valdebebas para se informar sobre o estado físico de Rodrygo. O técnico espera contar com o talentoso atacante de 25 anos, que disputou o Mundial de 2022.

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