A Premier League 2026/27 chegou aos seus 50 jogos, antes da paralisação para a janela da Data Fifa. Assim, o The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, elegeu os 50 melhores jogadores do início da competição.
Após cinco rodadas disputadas, o brasileiro melhor colocado foi Gabriel Magalhães, que ficou na segunda posição do ranking. O zagueiro do Arsenal ficou atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.
Arsenal, de Gabriel Magalhães, luta para se manter no topo da tabela – Andy Buchanan/AFP
Além de Gabriel, outros seis atletas do Brasil estão entre os 50 melhores. São eles Bruno Guimarães (6º), João Pedro (18º), Alisson (26º), Rayan (39º), Igor Thiago (42º) e Matheus Cunha (45º).
Os sete jogadores contam com passagens recentes pela seleção brasileira. Apenas João Pedro não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026.
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Os melhores da Premier League após 50 jogos
- Erling Haaland – Manchester City
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Declan Rice – Arsenal
- Elliot Anderson – Manchester City
- Bruno Fernandes – Manchester United
- Bruno Guimarães – Arsenal
- Bukayo Saka – Arsenal
- William Saliba – Arsenal
- David Raya – Arsenal
- Rayan Cherki – Manchester City
- Morgan Rogers – Chelsea
- Moisés Caicedo – Chelsea
- Enzo Fernández – Manchester City
- Cole Palmer – Chelsea
- Martin Ødegaard – Arsenal
- Dominik Szoboszlai – Liverpool
- Virgil van Dijk – Liverpool
- João Pedro – Chelsea
- Alexander Isak – Liverpool
- Jérémy Doku – Manchester City
- Gianluigi Donnarumma – Manchester City
- Morgan Gibbs-White – Nottingham Forest
- Florian Wirtz – Liverpool
- Ezri Konsa – Arsenal
- Antoine Semenyo – Manchester City
- Alisson – Liverpool
- Rúben Dias – Manchester City
- Granit Xhaka – Sunderland
- Ismaïla Sarr – Crystal Palace
- Hugo Ekitike – Liverpool
- Reece James – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Marc Guéhi – Manchester City
- Bryan Mbeumo – Manchester United
- Phil Foden – Manchester City
- Adam Wharton – Crystal Palace
- Emiliano Martínez – Chelsea
- Riccardo Calafiori – Arsenal
- Rayan – Bournemouth
- Alex Scott – Bournemouth
- Mamadou Sangaré – Brentford
- Igor Thiago – Brentford
- Kai Havertz – Arsenal
- Eberechi Eze – Arsenal
- Matheus Cunha – Manchester United
- Cody Gakpo – Liverpool
- Dominic Calvert-Lewin – Leeds United
- Pascal Gross – Brighton & Hove Albion
- Kevin Schade – Brentford
- Bart Verbruggen – Brighton & Hove Albion