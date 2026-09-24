A Premier League 2026/27 chegou aos seus 50 jogos, antes da paralisação para a janela da Data Fifa. Assim, o The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, elegeu os 50 melhores jogadores do início da competição.

Após cinco rodadas disputadas, o brasileiro melhor colocado foi Gabriel Magalhães, que ficou na segunda posição do ranking. O zagueiro do Arsenal ficou atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.

Arsenal, de Gabriel Magalhães, luta para se manter no topo tabela - Andy Buchanan/AFP

Arsenal, de Gabriel Magalhães, luta para se manter no topo da tabela – Andy Buchanan/AFP

Além de Gabriel, outros seis atletas do Brasil estão entre os 50 melhores. São eles Bruno Guimarães (6º), João Pedro (18º), Alisson (26º), Rayan (39º), Igor Thiago (42º) e Matheus Cunha (45º).

Os sete jogadores contam com passagens recentes pela seleção brasileira. Apenas João Pedro não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026.

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Os melhores da Premier League após 50 jogos

  1. Erling Haaland – Manchester City
  2. Gabriel Magalhães – Arsenal
  3. Declan Rice – Arsenal
  4. Elliot Anderson – Manchester City
  5. Bruno Fernandes – Manchester United
  6. Bruno Guimarães – Arsenal
  7. Bukayo Saka – Arsenal
  8. William Saliba – Arsenal
  9. David Raya – Arsenal
  10. Rayan Cherki – Manchester City
  11. Morgan Rogers – Chelsea
  12. Moisés Caicedo – Chelsea
  13. Enzo Fernández – Manchester City
  14. Cole Palmer – Chelsea
  15. Martin Ødegaard – Arsenal
  16. Dominik Szoboszlai – Liverpool
  17. Virgil van Dijk – Liverpool
  18. João Pedro – Chelsea
  19. Alexander Isak – Liverpool
  20. Jérémy Doku – Manchester City
  21. Gianluigi Donnarumma – Manchester City
  22. Morgan Gibbs-White – Nottingham Forest
  23. Florian Wirtz – Liverpool
  24. Ezri Konsa – Arsenal
  25. Antoine Semenyo – Manchester City
  26. Alisson – Liverpool
  27. Rúben Dias – Manchester City
  28. Granit Xhaka – Sunderland
  29. Ismaïla Sarr – Crystal Palace
  30. Hugo Ekitike – Liverpool
  31. Reece James – Chelsea
  32. Alexis Mac Allister – Liverpool
  33. Marc Guéhi – Manchester City
  34. Bryan Mbeumo – Manchester United
  35. Phil Foden – Manchester City
  36. Adam Wharton – Crystal Palace
  37. Emiliano Martínez – Chelsea
  38. Riccardo Calafiori – Arsenal
  39. Rayan – Bournemouth
  40. Alex Scott – Bournemouth
  41. Mamadou Sangaré – Brentford
  42. Igor Thiago – Brentford
  43. Kai Havertz – Arsenal
  44. Eberechi Eze – Arsenal
  45. Matheus Cunha – Manchester United
  46. Cody Gakpo – Liverpool
  47. Dominic Calvert-Lewin – Leeds United
  48. Pascal Gross – Brighton & Hove Albion
  49. Kevin Schade – Brentford
  50. Bart Verbruggen – Brighton & Hove Albion