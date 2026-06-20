Um time que busca o hexacampeonato precisa vencer aquele que não participa de uma Copa do Mundo há 52 anos. Foi exatamente o que o Brasil fez contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, só no primeiro tempo. Ficou uma gostosa ilusão no torcedor presente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos EUA, ainda que ninguém ligasse para a partida de maior diferença no ranking da Fifa.

Partidas com maiores diferenças de ranking

Brasil (6) x Haiti (83)

Bélgica (9) x Nova Zelândia (85)

Alemanha (10) x Curaçao (82)

Inglaterra (4) x Gana (73)

Espanha (2) x Cabo Verde (67)

O Brasil chegou para esta Copa do Mundo na 6ª colocação do ranking. Do outro lado, encontrou o Haiti, na 83ª posição.

Gostosa ilusão brasileira

Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr. foram os protagonistas em uma partida corajosa da equipe haitiana. Incrivelmente, sem se importar com os riscos, as cinco estrelas na camisa ou qualquer nome do ataque, o treinador Sébastien Migné não fez uma retranca — a forma como Cabo Verde conseguiu segurar um empate sem gols com a Espanha.

A seleção brasileira encontrou o espaço que quis no meio-campo e Lucas Paquetá aproveitou ao encontrar Vini Jr. O própria camisa 7 ficou no mano a mano com os zagueiros por inúmeras vezes e, assim, driblou todo mundo como quis.

A partida exigia uma goleada já que o Marrocos havia vencido a Escócia mais cedo e assumia momentaneamente a liderança do Grupo C. Por mais que os dois primeiros passem à próxima fase, a logística do segundo colocado é mais complicada além da dificuldade técnica do adversário.

O problema maior se encontra em um time ainda com dificuldades de posicionamento no ataque e na defesa. As laterais, com Danilo e Douglas Santos, apresentam problemas de marcação. A recomposição defensiva se torna preocupante contra adversários mais complicados. Nem Vini Jr nem Raphinha, que saiu machucado, acompanham a descida dos laterais como Ancelotti já sinalizou que gostaria.

O segundo tempo foi protocolar para o time que consolidou a vitória na primeira metade. A entrada de Endrick fez o torcedor explodir de alegria no estádio. O jogador até marcou, mas estava impedido.

Calendário do Grupo C

Como se não bastasse, o Marrocos enfrentará o Haiti, o pior colocado da chave, já sabendo o que precisa ser feito para avançar em primeiro. Na última rodada, o Brasil pega a Escócia. As dias partidas da chave acontecem na quarta.