O Brasil segue se preparando para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, 18, o técnico Carlo Ancelotti comanda o último treino antes da partida contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Fidadélfia.

A seleção brasileira busca a primeira vitória na competição, após estrear com empate contra o Marrocos, no último sábado, 13. Nas últimas atividades, Ancelotti deu indícios de que mudaria peças que participaram da primeira rodada. Ibañez, utilizado como lateral-direito, deve ser substituído por Danilo, e Lucas Paquetá pode ser trocado por Luiz Henrique. Matheus Cunha também pode substituir Igor Thiago.

Na última rodada, o Brasil iniciou a partida com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinicius Júnior; Igor Thiago. Em momento ofensivo, a seleção teve Paquetá inicialmente pela direita e Raphinha entre o meio e a esquerda. Depois, porém, os jogadores trocaram de posição, marcando leve melhora coletiva.

Todavia, com as possíveis entradas de Luiz Henrique e Danilo, novos mecanismos devem aparecer. Raphinha deve retornar para a faixa central, enquanto Luiz pode ficar aberto pela direita, compensando a falta de ofensividade de Danilo. Em caso da utilização de Matheus Cunha, o time deve ganhar uma peça mais móvel, podendo alternar com Vinicius Júnior pela esquerda.

Sem bola, Cunha deve ser o responsável por retornar no corredor pelo lado esquerdo, enquanto Luiz Henrique retorna pela direita. Vini e Raphinha devem ser poupados de maior empenho, podendo mitigar o ponto fraco de transição defensiva da seleção contra Marrocos.

O Haiti, diante da Escócia, não foi uma equipe que abusou de momentos de bloco baixo. Contra o Brasil, por outro lado, é esperado que a seleção da América Central se posicione com linhas mais baixas, alternando entre um 4-4-2 e, em alguns momentos, compensando peso da última linha com balanço defensivo.