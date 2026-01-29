O estádio Manuel Martínez Valero será neste sábado, 31, palco de um confronto importante pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Elche recebe o líder Barcelona às 8h00 (horário de Brasília), em um duelo que opõe o topo da tabela a uma equipe que busca estabilidade na competição.

Onde assistir a Elche x Barcelona

Para os fãs de futebol que desejam acompanhar o embate, a transmissão será realizada ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Barcelona quer manter a hegemonia

O time catalão chega para o confronto ostentando a liderança isolada da La Liga, somando 52 pontos. Com uma campanha sólida de 17 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas, a equipe comandada por Hansi Flick tem se mostrado consistente. O objetivo dos visitantes é impor seu ritmo de jogo fora de casa para manter a distância segura sobre o Real Madrid na corrida pelo título.

Elche tenta surpreender em casa

Ocupando atualmente a 11ª posição com 24 pontos, o Elche faz uma campanha de altos e baixos, caracterizada por um número elevado de igualdades no placar: são 5 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A forma recente preocupa, já que a equipe vem de uma derrota para o Levante (3 a 2) precedida por dois empates. Jogando diante de sua torcida, o time precisa superar a instabilidade defensiva para tentar arrancar pontos do favorito.

Cenário da partida

O Barcelona entra em campo como franco favorito, não apenas pela posição na tabela, mas pelo desempenho recente, somando cinco vitórias nos últimos seis jogos. A expectativa é de uma postura ofensiva dos visitantes, controlando a posse de bola. Por sua vez, o Elche, posicionado confortavelmente no meio da tabela e sem pressão imediata contra o rebaixamento, vê no confronto uma oportunidade para ganhar moral. A estratégia dos mandantes deve se basear na exploração de contra-ataques e bolas paradas.