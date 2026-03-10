O Newcastle esteve a poucos minutos de conquistar uma vitória histórica em sua primeira participação nas oitavas de final da Champions League, mas o Barcelona mostrou sua força nos acréscimos. Em um duelo equilibrado disputado nesta terça-feira, 10, no St. James Park, as equipes empataram em 1 a 1. O time da casa segurava a vitória até os minutos finais com gol de Harvey Barnes, mas a joia Lamine Yamal, de pênalti, garantiu a igualdade no último lance da partida.
Pressão inglesa e sustos catalães
Empurrado por sua torcida, o time da casa começou o jogo impondo um ritmo intenso e pressionando a saída de bola espanhola. A primeira grande chance veio aos 16 minutos, quando Elanga recebeu uma ótima enfiada de bola e bateu cruzado, parando em uma grande defesa do goleiro Joan García. O Barcelona, líder de LaLiga, tentava controlar o jogo através da posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio alvinegro. O momento de maior perigo a favor dos visitantes na primeira etapa ocorreu aos 21 minutos, quando Raphinha cruzou forte e o zagueiro Burn quase marcou contra, mandando a bola rente à trave.
Equilíbrio, gol anulado e explosão de Barnes
A tônica de equilíbrio se manteve na segunda etapa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e os goleiros trabalhando pouco. O Newcastle chegou a balançar as redes aos 29 minutos com Joelinton, aproveitando o rebote de um chute de Gordon na trave, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento. Quando o zero no placar parecia definitivo, a insistência inglesa foi recompensada. Aos 41 minutos, Livramento tabelou com Ramsey pela direita e cruzou na medida para Barnes, que apareceu livre na pequena área para fuzilar e incendiar o St. James Park.
O balde de água fria nos acréscimos
A festa local, no entanto, durou pouco. Nos acréscimos, o técnico Hans Flick viu suas alterações surtirem efeito. Aos 49 minutos, Dani Olmo, que havia entrado no lugar de Pedri, invadiu a área, cortou Thiaw e foi derrubado, sofrendo o pênalti. Com frieza de veterano, o jovem Lamine Yamal cobrou no canto esquerdo, deslocou Ramsdale e decretou o empate aos 51 minutos.
Com o resultado, a disputa por uma vaga nas quartas de final segue totalmente aberta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 18 de março, na Espanha. Quem vencer avança para encarar o classificado do duelo entre Atlético de Madrid e Tottenham.