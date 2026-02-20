O Villa Park, em Birmingham, será palco de um confronto decisivo neste sábado, 21. O Aston Villa recebe o Leeds em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 12h (de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que almeja a Champions League e outra que luta para se distanciar da zona de perigo.

Villans buscam retomar a consistência

O Aston Villa entra em campo defendendo sua posição privilegiada na tabela. Ocupando o 3º lugar com 50 pontos — fruto de 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas —, o time comandado por Unai Emery faz uma campanha histórica. No entanto, a forma recente acendeu um sinal de alerta. A equipe oscilou nas últimas rodadas, somando resultados adversos como a derrota para o Brentford e um empate contra o Bournemouth, além de um revés na FA Cup.

Pressionado para dar uma resposta ao torcedor e se firmar no G4, o Villa precisa ser dominante em casa. Para este compromisso, o técnico pode ter os retornos de Matty Cash e Andres Garcia, que estão em fase final de recuperação. Por outro lado, o meio-campo continua desfalcado de peças importantes como Boubacar Kamara e Youri Tielemans.

Leeds chega com moral elevada

Do outro lado, o Leeds vive uma realidade distinta, mas chega ao confronto em um momento de ascensão. Na 15ª colocação com 30 pontos (7 vitórias, 9 empates e 10 derrotas), a equipe dirigida por Daniel Farke conseguiu se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento. O retrospecto recente é animador: o time perdeu apenas uma das últimas cinco partidas na Premier League, demonstrando resiliência na reta final do campeonato.

Sabendo que pontuar fora de casa contra um dos líderes seria um passo gigantesco para a permanência na elite, o Leeds tenta superar dúvidas físicas no elenco. Jogadores como Dan James e Noah Okafor ainda não têm presença garantida e devem ser avaliados momentos antes do jogo.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através da TV fechada na ESPN. Além disso, o serviço de streaming Disney+ também fará a transmissão completa do confronto.