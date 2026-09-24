O começo de temporada ruim de Vinicius Júnior no Real Madrid impactou na popularidade do brasileiro entre os trocedores. Em enquete realizada pelo Marca, que contou com mais de 50 mil votos, 86% dos participantes preferem Yan Diomande como titular na vaga do brasileiro.

Entre os votantes, 7% querem o marfinense entre os 11 iniciais, mas na vaga de outro atleta. Outros 7% não consideram o jovem de 19 preparado para ser titular.

A votação foi realizada após a boa atuação de Diomande na derrota para o rival Atlético de Madrid, no último domingo, 20. O marfinense entrou no lugar de Vini aos nove minutos do segundo tempo, quando a equipe merengue tinha um jogador a menos.

Vini não vive uma boa fase com a camisa do Real e terá tempo para se recuperar com a seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.