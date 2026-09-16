O atacante Kylian Mbappé quebrou o silêncio para esclarecer a controvérsia sobre as camisas de apoio a Ceuta. A manifestação ocorreu antes da partida entre Real Madrid e Elche, disputada no Estádio Martínez Valero, gerando ampla repercussão na imprensa esportiva espanhola.

Em entrevista concedida ao jornal As, o jogador francês explicou sua postura durante o protocolo inicial do confronto. Mbappé ressaltou o respeito institucional, mas destacou a intenção de abranger uma causa humanitária mais ampla.

“Tenho toda a solidariedade com Ceuta, mas queria ter um gesto para todos os imigrantes que perderam a vida”, afirmou Mbappé ao jornal ao justificar a decisão de não utilizar a peça promocional da mesma maneira que outros atletas.

O jogador do clube madrilenho enfatizou que o momento exigia sensibilidade diante da situação enfrentada por populações vulneráveis ao redor do mundo. O atacante concluiu sua manifestação reforçando um pedido por serenidade e harmonia, com o desejo de que a controvérsia seja superada rapidamente.