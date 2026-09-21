Vinicius Júnior vive o seu pior início de temporada desde que se tornou referência no Real Madrid. Após a derrota da equipe Merengue para o Atlético de Madrid, no último domingo, 20, na 7ª rodada de La Liga, o brasileiro foi criticado pela imprensa espanhola por mais uma atuação apagada.

“Ausente em campo. Nunca encontrou seu ritmo, nem criou perigo com seus passes. E apesar de quase não ter causado impacto, foi o primeiro jogador a ser substituído, junto com Güler. Mais cedo do que nunca, em um dia tão crucial. Ele saiu de campo reconhecendo as circunstâncias difíceis. Nem ele mesmo se surpreendeu com a própria substituição”, escreveu o diário AS.

“[Vinícius, Mbappé e Bellingham] Foram três sombras que assombraram o clássico com muita tristeza e nenhuma glória. O brasileiro está muito longe do jogador que deslumbrou entre 2021 e 2024, quando se consolidou como o líder do ataque do Real Madrid. Sua queda de rendimento se arrasta há vários meses, e não há nenhum vestígio da personalidade rebelde e inconformista que o definia. Ele sequer protesta, confronta adversários ou desafia torcedores rivais”, escreveu o catalão “Mundo Deportivo” após a partida.

Em oito jogos até aqui, o brasileiro marcou apenas um gol e distribuiu três assistências. Mesmo com uma participação para gols de 0,5 por jogo, o atacante fica bem atrás das outras referências do ataque do clube: Kylian Mbappé, com oito gols e duas assistências e Jude Bellingham, com três gols e duas assistências.

Vinicius, até aqui, não conseguiu mostrar a habilidade e a letalidade que os torcedores madrilenhos se acostumaram a ver nos últimos anos. O brasileiro tem perdido gols e errado dribles, parecendo um jogador muito menos vibrante e intenso do que o normal.

Para um atleta do tamanho de Vini Jr., que em condições normais tem talento para ser o melhor jogador do mundo, a régua é alta – assim como as críticas. O próprio treinador José Mourinho foi um dos críticos das atuações do brasileiro.

O atacante só volta a defender as cores do Real Madrid após a Data Fifa. Vini foi convocado por Carlo Ancelotti para jogar com a seleção brasileira contra a Austrália, dando início aos duelos da Super Data Fifa. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.