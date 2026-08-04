A terceira fase de qualificação da Champions League 2026/27 começou. Nesta terça-feira, 4, os jogos de ida do “caminho dos campeões” e do “caminho dos não-campeões” começaram a ser disputados.

Após esta fase, os classificados vão à fase de playoffs, a última antes da fase de liga. Após esse estágio preliminar, serão conhecidos os sete últimos da principal etapa da competição. Ao todo, 29 times já estão garantidos.

No “caminho dos não-campeões”, estão oito times com destaque em tradicionais ligas. São eles Olympiacos-GRE, NEC-HOL, Union Saint-Gilloise-BEL, Bodo/Glimt-NOR, Sparta Praha-TCH, Ly0n-FRA, Fenerbahçe-TUR e Sturm Graz-AUS.

Para aquecer o clima da Champions League de 2026/27, PLACAR separou um jogador que vale ser observado em cada uma dessas equipes. Confira:

Em quem ficar de olho na pré-Champions

Gustavo Sá, do Olympiacos

Promissor meia formado nas categorias de base do Famalicão, o português foi emprestado ao clube grego pelo Nottingham Forest. Aos 21 anos, o jogador de boa estatura, passe qualificado e capacidade de influência ofensiva tem experiência nas seleções inferiores de Portugal e deve ser uma alternativa ofensiva ao Olympiacos.

Dusan Tadic, do NEC

A lenda do futebol tcheco tem um novo destino para a temporada. Com 37 anos, foi contratado pelo NEC após breve passam pelos Emirados Árabes Unidos. O jogador com longa história por Groningen, Twente e Ajax está de volta ao país para ser a estrela da sensação neerlandesa de 2025/26.

Anan Khalaili, do Union Saint-Gilloise

Khalaili é a grande esperança do futebol isrealense para os próximos anos. Com a camisa do Union Saint-Gilloise, Anan fez boa temporada anterior, atuando pelo lado direito de ataque. Veloz e destro, o jogador de 21 anos se destaca pela capacidade de avançar em campo conduzindo a bola, criando chances com cruzamentos ou passes interiores.

Fredrik Sjovold, do Bodo/Glimt

Em momento de alta do futebol norueguês, o lateral-direito Fredrik Sjovold vale a observação. Ainda jovem, está prestes a completar 23 anos e com mais de 100 jogos pela camisa do Bodo/Glimt, que vive fase ascendente. Sjovold ainda agrega bons números ofensivos, com gols e assistências.

Hugo Sochurek, do Sparta Praha

O jovem meia de 18 anos é visto como a próxima estrela da Tchéquia. Já nos profissionais do Sparta Praha, clube pelo qual foi formado, chama a atenção pela capacidade física e habilidade em cruzamentos e finalizações em bolas paradas. Foi convocado para a seleção tcheca na Copa do Mundo de 2026.

Lois Openda, do Lyon

Depois de viver grande momento de crescimento entre as temporadas 2020/21 e 2024/25, Lois Openda, de 26 anos, busca se recuperar no Lyon. O atacante belga, com boas passagens por Vitesse, Lens e RB Leipzig, foi mal na Juventus e agora foi emprestado pelos italianos para os franceses.

N’Golo Kanté, do Fenerbahçe

Um dos grandes nomes da história do futebol francês ainda pode brilhar em grandes contextos. Contratado pelo Fenerbahçe em fevereiro, inicia agora sua primeira temporada completa pelo time turco. Aos 35 anos, o volante foi reserva da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

Luca Weinhandl, do Sturm Graz

O austríaco meio-campista de 17 anos é figurinha carimbada em diversas categorias de base da seleção da Áustria. Desde a infância no Sturm Graz, é um meia de 1,90m, que se destaca pela capacidade de manutenção da posse, tal qual nos duelos com e sem bola.

Menção especial: Dick Schreuder, treinador do NEC

Dick Schreuder é um dos treinadores mais promissores do futebol europeu. O holandês assumiu o NEC Nijmegen e rapidamente transformou a equipe em uma sensação. A identidade de Schreuder passa por um futebol ofensivo.

Seus times buscam controlar as partidas por meio da posse de bola, atraindo a pressão adversária para explorar os espaços e mantêm uma postura agressiva tanto com quanto sem a bola. Os números de 77 gols marcados e 53 gols sofridos em 34 jogos dão o tom.