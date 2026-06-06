O meia-atacante James Rodríguez, capitão da seleção colombiana, está no centro de uma polêmica às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O incidente ocorreu na última sexta-feira (5), durante cerimônia de despedida da equipe nacional antes de viagem para o Mundial.

O que aconteceu na cerimônia?

Durante um evento oficial em Bogotá, no qual o presidente colombiano Gustavo Petro entregava lembranças aos jogadores, um vídeo registrou a suposta “ignorada” de James Rodríguez a Antonella Petro, filha de 17 anos do presidente.

Nas imagens que circularam, Antonella se aproxima do camisa 10 e, segundo veículos da imprensa colombiana, teria solicitado uma foto. Contudo, o jogador seguiu cumprimentando outras pessoas sem atender ao pedido.

Qual a repercussão?

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa, provocando críticas ao atleta. Comentários de torcedores e autoridades colombianas apontaram a atitude como deselegante. A vereadora de Bogotá, Heidy Sánchez, criticou o comportamento de James Rodríguez, afirmando que Antonella é uma jovem que ama futebol e que sua vontade de se despedir da seleção era genuína.

Além de James, outros integrantes da seleção também foram alvo de críticas por uma postura considerada fria. No entanto, alguns jogadores, como o atacante Andrés Gómez, do Vasco, foram elogiados por demonstrarem maior cordialidade.

Qual o impacto para James Rodríguez e a seleção?

A controvérsia surge em um momento delicado para James Rodríguez, que já vinha sendo alvo de críticas por seu desempenho recente e pela convocação para o Mundial. A seleção da Colômbia segue focada na preparação para a Copa do Mundo de 2026, onde fará sua estreia em 17 de junho contra o Uzbequistão.