O zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras e pilar da defesa da seleção paraguaia, expressou grande expectativa para a estreia de seu país na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista concedida ao PodpahTV, o jogador projetou marcar um gol de cabeça contra os Estados Unidos, adversário da primeira rodada, e fez uma brincadeira com Donald Trump, presidente americano.

Aos 33 anos, Gómez se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo. O defensor detalhou sua visão para o momento do gol: “Vai vir o escanteio, eu vou pular, vou cabecear e fazer o gol e vou comemorar”. A partida de estreia do Paraguai será justamente diante dos Estados Unidos, no dia 12 de junho de 2026, no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia.

Além da projeção do gol, Gustavo Gómez adicionou um toque de humor à sua declaração, fazendo uma brincadeira envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos. “Não sei se o Donald Trump vai estar no jogo, mas acho que vai estar meio triste se nós ganharmos”, afirmou o zagueiro, aos risos, durante a entrevista.

A seleção paraguaia está no Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Além dos anfitriões Estados Unidos, a equipe enfrentará a Austrália e a Turquia. Após o confronto de estreia contra os americanos, o Paraguai terá pela frente a seleção turca no dia 20 de junho e a seleção australiana no dia 25 de junho, buscando uma vaga na próxima fase do torneio.