O futebol movimenta incontáveis cifras todos os anos. Não à toa, virou sinônimo de investimento para astros do cinema, cantores e mesmo atletas de outros esportes. Hoje em dia, mesmo clubes da elite do futebol mundial têm investidores famosos.
A lógica recente fez times importantes no cenário mundial saírem das mãos de empresários bilionários, oligarcas, xeiques e famílias tradicionais e passarem para astros de Hollywood. Veja a seguir uma lista com exemplos de famosos que têm times de futebol:
Ryan Reynolds e Rob McElhenney – Wrexham AFC
Rob McElhenney e Ryan Reinolds, donos do Wrexham – Reprodução/Wrexham
Em 2021, os atores Ryan Reynolds (Deadpol) e Rob McElhenney (Lost) se tornaram donos do Wrexham AFC, fundado em 1864. Naquele ano, o time galês foi comprado por cerca de 2 milhões de libras (R$ 15 milhões na cotação da época). Após a aquisição do time, a série Bem-vindos ao Wrexham, que acompanha os bastidores do clube, foi lançada em 2022, quando ainda estava na quinta divisão do futebol inglês.
Desde então, o clube mais antigo do País de Gales vive anos vitoriosos. Na temporada 22/23, foi campeão da National League, quinta divisão da Inglaterra. Já na temporada seguinte, terminou a League Two, quarta divisão inglesa, em segundo lugar. No ano seguinte, finalizou a League One, terceira divisão, na segunda colocação e garantiu o acesso à Championship, segunda divisão.
Na atual temporada, o Wrexham disputa a Championship e está em sexto lugar, com 47 pontos, com 12 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Na FA Cup, enfrenta o Ipswich Town nesta sexta-feira, 13, pela quarta fase do torneio.
Ed Sheeran com a camiseta do Ipswich Town – Divulgação/Ipswich Town
Dono de vários sucessos, como Shape of You e Perfect, Ed Sheeran é torcedor fanático e um dos acionistas do Ipswich Town. Em 2024, Sheeran adquiriu 1,4% das ações do time, mas patrocina as categorias masculina e feminina do clube desde 2021. O cantor tem um camarote no Portman Road, estádio do Ipswich, mas não faz parte da diretoria por ser um acionista minoritário.
Fundado em 1878, o clube finalizou a Championship em segundo lugar na temporada 23/24 e retornou à Premier League após mais de duas décadas. A volta à elite, porém, não foi como esperada: o clube foi rebaixado na 19ª colocação, com 22 pontos. Nesta temporada, ocupa o terceiro lugar na Championship, com 54 pontos, e joga contra o Wrexham nesta sexta-feira, 13, na quarta fase da FA Cup.
Lebron James – Liverpool
Lebron James com a camisa do Liverpool antes de jogo dos Lakers
LeBron James, um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do basquete, é um dos acionistas do Liverpool. O tetracampeão da NBA adquiriu 2% das ações do clube inglês no ano de 2011. Já em 2021, o ala dos Lakers se tornou sócio do Fenway Sports Group e ampliou sua participação nos Reds.
Apesar da distância marcada pelo Atlântico, LeBron James acompanha o Liverpool. A saída de Jürgen Klopp, por exemplo, não passou batida e o astro dos Lakers agradeceu o lendário treinador do clube e disse que ele faria falta aos Reds. “Mais importante do que isso: você jamais caminhará sozinho. Os Reds sentirão sua falta”, comentou.
Natalie Portman – Angel City FC
Natalie Portman, atriz e uma das fundadoras do Angel City FC – Reprodução/@natalieportman
Vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme Cisne Negro, Natalie Portman também brilha fora das telonas. Ao lado das empresárias Kara Nortman e Julie Uhrman, a atriz fundou o Angel City FC, time de futebol feminino dos Estados Unidos. Apesar da fundação em 2020, o clube só passou a jogar na National Women’s Soccer League em 2022.
Além de Natalie Portman, outras atrizes já se envolveram com o clube, como Jessica Chastain e Jennifer Garner. Além das atrizes, ex-jogadoras dos Estados Unidos também estiveram no projeto, como Mia Hamm e Joy Fawcett, e a estrela do tênis Serena Williams.
Matthew McConaughey – Austin FC
Matthew McConaughey sócio do Austin – Reprodução/@mls, @austinfc e @officiallymcconaughey
Vencedor do Oscar de 2014, por Clube de compra de Dallas, e estrela de longas mundialmente conhecidos como Interestelar e Magnatas do Crime, Matthew McConaughey também é sócio minoritário do Austin FC, time que disputa a MLS. Nascido e criado em Austin, capital do Texas, o autor é investidor do clube desde sua fundação, em 2020.
McConaughey já foi visto em diversos jogos da equipe, inclusive vestindo um terno todo verde, presente no uniforme do Austin. Na última temporada, a equipe texana foi eliminada nas oitavas de final do playoff da MLS para o Los Angeles FC. A equipe acabou de fechar a contratação de Facundo Torres, ex-jogador do Palmeiras, por US$ 9,5 milhões (R$ 50,23 milhões).
Tom Brady – Birmingham City
Heptacampeão do Super Bowl, Tom Brady é um investidores do Birmingham City
O tradicional clube inglês, fundado em 1875, leva o nome da segunda maior cidade do Reino Unido. Porém, o último título relevante da equipe foi a Copa da Liga Inglesa, na temporada 2010/11, último ano da equipe na primeira divisão. Em 2023, a lenda do futebol americano, Tom Brady se tornou sócio da equipe e presidente do Conselho Consultivo do clube.
Com sete Super Bowls, a primeira temporada de Brady como investidor do Birmingham foi ruim, com o rebaixamento do clube para a terceira divisão inglesa, em 2023. Hoje, o time voltou à Championship e ocupa a 10ª colocação, dois pontos atrás do Wrexham, sexto colocado, última posição dos playoffs.
Michael B. Jordan – Bournemouth
Michael B. Jordan com a camiseta do Bournemouth – Reprodução/@michaelbjordan e @afcb
Queridinho de Hollywood e estrela da franquia Creed, Michael B. Jordan não é apenas um grande ator e produtor de cinema, o astro é também investidor no mercado dos esportes. Em 2022, o Bournemouth foi vendido para o bilionário Bill Foley, que colocou o ator como um dos acionistas minoritários do clube.
Na gestão Foley, o time da costa sul da Inglaterra se tornou mais competitivo, com a estratégia de captação de jovens jogadores. O negócio mais recente do clube foi a contratação do atacante Rayan, do Vasco. Jordan já foi usado como modelo de uniformes lançados pelos Cherries nos últimos anos.
Will Ferrell – Leeds United
Will Ferrell é sócio do Leeds United – The Hollywood Reporter/Austin Hargrave
O ator americano Will Ferrell se tornou sócio minoritário do Leeds United em 2024. O astro de Hollywood comprou ações do 49ers Enterprises, grupo dono da equipe inglesa. Outros investidores conhecidos do grupo são: o nadador Michael Phelps, o ator Russell Crowe, os jogadores de golfe Jordan Spieth e Justin Thomas.
Nos últimos anos, o Leeds United se tornou um time “Io Io”, que alterna entre a primeira e a segunda divisão inglesa. Neste momento, a equipe luta para escapar de mais um rebaixamento, estando na 16ª colocação da competição. A equipe conta com o goleiro brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo e São Paulo.
Por que futebol é importante para investidores
O futebol deixou de ser visto apenas como uma paixão dispendiosa para se consolidar como um ativo financeiro estratégico, capaz de gerar retornos significativos através da valorização da marca, direitos de transmissão e exploração comercial.
Essa estratégia transforma o clube em uma marca de estilo de vida, desvinculando parte da receita do desempenho imediato em campo. Apesar disso, o sucesso esportivo continua sendo o motor principal para a valorização do ativo a longo prazo.
O investimento não se mostrou mero capricho para compra do time que revelou o três vezes melhor jogador do mundo. A estratégia de negócio falou mais alto ao aliar o seu conhecimento com a oportunidade de fazer mais dinheiro com mídia, marketing e entretenimento.