O futebol movimenta incontáveis cifras todos os anos. Não à toa, virou sinônimo de investimento para astros do cinema, cantores e mesmo atletas de outros esportes. Hoje em dia, mesmo clubes da elite do futebol mundial têm investidores famosos.

A lógica recente fez times importantes no cenário mundial saírem das mãos de empresários bilionários, oligarcas, xeiques e famílias tradicionais e passarem para astros de Hollywood. Veja a seguir uma lista com exemplos de famosos que têm times de futebol:

Ryan Reynolds e Rob McElhenney – Wrexham AFC

Em 2021, os atores Ryan Reynolds (Deadpol) e Rob McElhenney (Lost) se tornaram donos do Wrexham AFC, fundado em 1864. Naquele ano, o time galês foi comprado por cerca de 2 milhões de libras (R$ 15 milhões na cotação da época). Após a aquisição do time, a série Bem-vindos ao Wrexham, que acompanha os bastidores do clube, foi lançada em 2022, quando ainda estava na quinta divisão do futebol inglês.

Desde então, o clube mais antigo do País de Gales vive anos vitoriosos. Na temporada 22/23, foi campeão da National League, quinta divisão da Inglaterra. Já na temporada seguinte, terminou a League Two, quarta divisão inglesa, em segundo lugar. No ano seguinte, finalizou a League One, terceira divisão, na segunda colocação e garantiu o acesso à Championship, segunda divisão.

Na atual temporada, o Wrexham disputa a Championship e está em sexto lugar, com 47 pontos, com 12 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Na FA Cup, enfrenta o Ipswich Town nesta sexta-feira, 13, pela quarta fase do torneio.

Ed Sheeran – Ipswich Town