Os jogadores da seleção iraniana que disputarão a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos terão de cumprir uma exigência singular: entrar e sair do território norte-americano no mesmo dia de cada partida. A informação foi divulgada neste sábado (6), pelo embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, conforme reportado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Exigência de entrada e saída diária

Durante coletiva de imprensa em Tijuana, Pasandideh detalhou as condições impostas para a entrada da seleção nos Estados Unidos. Ele afirmou que os atletas “podem entrar de manhã e no mesmo dia têm de sair”, destacando a rigorosidade do protocolo.

Base de treinamento no México

A equipe iraniana estabeleceu a base de concentração em Tijuana, no norte do México. Essa decisão representa uma mudança estratégica em relação ao plano inicial de se hospedar em Tucson, no Arizona (EUA).

A alteração é um reflexo do agravamento das tensões diplomáticas entre Irã e Estados Unidos, além de dificuldades enfrentadas na obtenção de vistos para parte da delegação. A Fifa aprovou a realocação da base de treinamento.

Desafios de visto e logística

Além da exigência de entrada e saída diária, o embaixador Pasandideh revelou que 15 integrantes da comitiva iraniana, predominantemente dirigentes e membros da comissão técnica, ainda não receberam os vistos americanos, o que representa um “desafio” para a equipe.

Os jogos da fase de grupos do Irã na Copa do Mundo de 2026 estão programados para as cidades de Los Angeles e Seattle. A logística de deslocamento entre Tijuana e as cidades-sede dos jogos poderá ser realizada por via aérea ou terrestre, conforme as orientações da Fifa.