França e Espanha jogam na próxima terça-feira, 14, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. No entanto, até que ambas as seleções entrem em campo, o clima deve esquentar cada vez mais. Isso porque, em entrevista coletiva neste domingo, 12, o zagueiro Konaté respondeu uma afirmação recente de Lamine Yamal.

Após a classificação contra a Bélgica, o jovem espanhol declarou: “Se eles [franceses] têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos [na Euro 2024]. Somos duas das melhores seleções do mundo, para mim as duas melhores, e não temos medo de nada.”

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Informado sobre as aspas de Yamal, Konaté também não mediu palavras: “Para ser honesto, não ouvimos o que está sendo dito. Não temos que temer ninguém, temos que continuar humildades e não cair em armadilhas, ainda mais nesta fase da competição.”

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O francês ainda completou o pensamento dizendo que o rival pode falar o que quiser, porque, “no fim do jogo, veremos quem levou a melhor”, concluiu.

No entanto, além da derrota na Eurocopa de 2024, a equipe de Konaté também amargou derrota para a seleção de Yamal na semifinal da Liga das Nações de 2025. A revanche francesa ou a confirmação da superioridade espanhola só serão esclarecidas nesta terça, às 16h de Brasília, no estádio de Dallas.

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