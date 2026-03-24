Didier Deschamps, técnico da França, está próximo de se tornar o treinador com o maior número de partidas na história da Copa do Mundo. Atualmente com 19 jogos acumulados em três edições, ele persegue a marca histórica de 25 partidas estabelecida pelo alemão Helmut Schön. Para atingir o feito, o comandante precisa de mais sete atuações no torneio de 2026.

O caminho para o recorde histórico em 2026

Para alcançar o topo da lista, o comandante francês precisa levar a sua seleção até as semifinais da competição, já que no novo formato uma equipe pode atingir até oito jogos, caso chegue até a final.

Ranking de treinadores com mais jogos em Copas

A longevidade em seleções de elite permitiu que poucos nomes ultrapassassem a marca de 19 jogos em mundiais. Atualmente, o ranking histórico destaca os seguintes profissionais:

Helmut Schön — 25 jogos: Recordista absoluto que comandou a Alemanha Ocidental em quatro edições consecutivas entre 1966 e 1978.

Luiz Felipe Scolari — 21 jogos: Somou participações vitoriosas pela seleção brasileira e pela seleção de Portugal.

Mário Zagallo — 20 jogos: Lenda do futebol mundial que esteve à frente da seleção brasileira em três mundiais distintos (1970, 1974 e 1998).

Didier Deschamps — 19 jogos: Atual técnico da França que pode assumir o topo da lista no próximo ciclo mundialista.

A estabilidade do trabalho na seleção francesa

Desde que assumiu o cargo em 2012, Deschamps transformou a França em uma potência constante, conquistando o título em 2018 e o vice-campeonato em 2022. Sua gestão é marcada pela capacidade de renovação do elenco e eficiência em torneios de tiro curto. Depois do mundial, o treinador vai dar lugar a Zinedine Zidane como o novo técnico da França.