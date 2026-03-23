O ex-jogador e treinador Zinédine Zidane chegou a um acordo verbal com a Federação Francesa de Futebol (FFF) para assumir o comando da seleção francesa. Segundo informações publicadas pelo jornal Le Parisien, a mudança ocorrerá logo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026.

Zidane sucederá Didier Deschamps, que encerrará um ciclo histórico de 14 anos à frente da equipe nacional. O entendimento entre as partes é tratado como um acordo de cavalheiros sólido, com a assinatura formal do contrato prevista para o segundo semestre de 2026.

Planejamento e sucessão na FFF

O presidente da FFF, Philippe Diallo, indicou em declarações ao portal Le Figaro que o planejamento para a sucessão está definido internamente, visando estabilidade para os próximos ciclos.

O objetivo é que Zidane lidere o projeto focado na Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. Durante seu período sem clube, o técnico recusou diversas propostas de grandes equipes europeias para priorizar o comando de seu país.

O fim da era Didier Deschamps