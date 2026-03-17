Argentina terá um compromisso na Data Fifa de março mesmo após o cancelamento da Finalíssima. A AFA confirmou nesta terça-feira, 17, que a atual campeã do mundo terá um período de treinamentos no CT da federação, em Ezeiza, e disputará um amistoso contra a Guatemala, no dia 31 de março, em estádio ainda indefinido.

A seleção albiceleste atravessa o ciclo pós-Copa de 2022 com números amplamente favoráveis. Entre março de 2023 e novembro de 2025, a seleção disputou 35 partidas, venceu 28, empatou três e perdeu quatro. Marcou 73 gols e sofreu apenas 13. O desempenho sustenta um aproveitamento superior a 80%.

O recorte, porém, revela um calendário particular. A equipe de Lionel Scaloni não enfrentou seleções europeias no período. Os compromissos ficaram restritos a Eliminatórias sul-americanas, Copa América e amistosos contra rivais do próprio continente ou adversários de menor peso internacional.

Lionel Messi, Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 - AFA / Divulgação

Lionel Messi, craque da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 – AFA / Divulgação

Números inflados?

Boa parte dos resultados mais elásticos veio justamente nesses amistosos. Panamá, Curaçao, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Indonésia, Austrália, Angola e Porto Rico estiveram entre os rivais enfrentados. Nesse grupo de jogos, a Argentina acumulou vitórias com larga margem e ampliou sua produção ofensiva.

Nos torneios oficiais, o cenário foi mais equilibrado. A seleção sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia, Paraguai e Equador nas Eliminatórias, embora tenha conquistado a Copa América de 2024 e mantido domínio estatístico na região.