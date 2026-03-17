A Argentina terá um compromisso na Data Fifa de março mesmo após o cancelamento da Finalíssima. A AFA confirmou nesta terça-feira, 17, que a atual campeã do mundo terá um período de treinamentos no CT da federação, em Ezeiza, e disputará um amistoso contra a Guatemala, no dia 31 de março, em estádio ainda indefinido.

A seleção albiceleste atravessa o ciclo pós-Copa de 2022 com números amplamente favoráveis. Entre março de 2023 e novembro de 2025, a seleção disputou 35 partidas, venceu 28, empatou três e perdeu quatro. Marcou 73 gols e sofreu apenas 13. O desempenho sustenta um aproveitamento superior a 80%.

O recorte, porém, revela um calendário particular. A equipe de Lionel Scaloni não enfrentou seleções europeias no período. Os compromissos ficaram restritos a Eliminatórias sul-americanas, Copa América e amistosos contra rivais do próprio continente ou adversários de menor peso internacional.

Números inflados?

Boa parte dos resultados mais elásticos veio justamente nesses amistosos. Panamá, Curaçao, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Indonésia, Austrália, Angola e Porto Rico estiveram entre os rivais enfrentados. Nesse grupo de jogos, a Argentina acumulou vitórias com larga margem e ampliou sua produção ofensiva.

Nos torneios oficiais, o cenário foi mais equilibrado. A seleção sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia, Paraguai e Equador nas Eliminatórias, embora tenha conquistado a Copa América de 2024 e mantido domínio estatístico na região.