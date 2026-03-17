A Argentina terá um compromisso na Data Fifa de março mesmo após o cancelamento da Finalíssima. A AFA confirmou nesta terça-feira, 17, que a atual campeã do mundo terá um período de treinamentos no CT da federação, em Ezeiza, e disputará um amistoso contra a Guatemala, no dia 31 de março, em estádio ainda indefinido.

A reorganização da agenda ocorreu depois que Uefa e Conmebol oficializaram, no último fim de semana, o cancelamento da Finalíssima. O confronto reuniria Argentina, campeã da Copa América de 2024, e Espanha, vencedora da Eurocopa do mesmo ano.

Inicialmente, o jogo estava marcado para o dia 27 de março, no Catar. A sede foi descartada em razão dos desdobramentos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o que abriu uma negociação entre as entidades para encontrar nova data e local.

Segundo a Uefa, as conversas não avançaram por divergências com a federação argentina em relação ao calendário. Uma das propostas foi manter o jogo no dia 27, com mudança para o estádio Santiago Bernabéu, em Madri.