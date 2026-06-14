Na estreia brasileira na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Carlo Ancelotti ficou no empate em 1 a 1 com Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os marroquinos saíram na frente com Ismael Saibari e o Brasil deixou tudo igual no placar com Vini Jr., ainda no primeiro tempo do confronto.

Ao evitar a derrota, o Brasil manteve um invencibilidade de 92 anos em estreias, já que a segunda e última vez que isso ocorreu foi na Copa de 1934 na Itália. Desde então, houve quatro empates, contando o deste sábado, 13.

De acordo com números do Blog do Rodolfo Rodrigues, em PLACAR, o Brasil tem 23 vitórias em estreias. A última derrota foi na Copa da Itália, em 1934: 3 a 1 para a Espanha, nas oitavas de final.

Vinicius Jr e Hakimi em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi e Paquetá em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Igor Thiago em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi, o capitão marroquino: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Sistema defensivo do Brasil precisa de ajustes - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Veja também Olympique de Marselha renova escudo: o antes e depois dos clubes Zagallo, o eterno Velho Lobo, em 13 fotos do acervo de PLACAR

Os números do Brasil nas estreias de Copa do Mundo (1930-2022):

23 jogos

17 vitórias

4 empates

2 derrotas

50 gols feitos

20 gols sofridos

Todos os jogos do Brasil em estreias de Copa do Mundo (1930-2022):

1 x 2 Iugoslávia (1930) – Fase de grupos

1 x 3 Espanha (1934) – Oitavas

6 x 5 Polônia (1938) – Oitavas

4 x 0 México (1950) – Fase de grupos

5 x 0 México (1954) – Fase de grupos

3 x 0 Áustria (1958) – Fase de grupos

2 x 0 México (1962) – Fase de grupos

2 x 0 Bulgária (1966) – Fase de grupos

4 x 1 Tchecoslováquia (1970) – Fase de grupos

0 x 0 Iugoslávia (1974) – Fase de grupos

1 x 1 Suécia (1978) – Fase de grupos

2 x 1 União Soviética (1982) – Fase de grupos

1 x 0 Espanha (1986) – Fase de grupos

2 x 1 Suécia (1990) – Fase de grupos

2 x 0 Rússia (1994) – Fase de grupos

2 x 1 Escócia (1998) – Fase de grupos

2 x 1 Turquia (2002) – Fase de grupos

1 x 0 Croácia (2006) – Fase de grupos

2 x 1 Coreia do Norte (2010) – Fase de grupos

3 x 1 Croácia (2014) – Fase de grupos

1 x 1 Suíça (2018) – Fase de grupos

2 x 0 Sérvia (2022) – Fase de grupos

Relembre os outros três empates do Brasil em estreias:

Copa do Mundo de 1974: Brasil 0 x 0 Iugoslávia

O primeiro empate brasileiro numa estreia em copas veio logo no mundial seguinte a conquista do tricampeonato. A canarinha de Zagallo não mostrou a que veio no Waldstadion e deixou uma primeira impressão ruim nos torcedores.

Copa do Mundo de 1978: Brasil 1 x 1 Suécia

Numa Copa do Mundo marcada por controvérsias políticas e de arbitragem, o Brasil acabou estreando sem vitória. Em Mar Del Plata, Thomas Sjöberg iniciou os trabalhos marcando para a Suécia. O atacante brasileiro Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, empatou o jogo e comemorou com o gesto dos panteras negras, o que segundo ele acabou custando sua continuidade na seleção durante o torneio. O Brasil chegou a marcar com Zico no momento do apito final, uma bizarrice justificada pelo árbitro galês Clive Thomas com a explicação de que ele teria encerrado a partida com a bola no ar, em movimento.

Copa do Mundo de 2018: Brasil 1 x 1 Suíça

No mundial da Rússia, a seleção brasileira do técnico Tite sofreu para furar a defesa do famoso ferrolho suíço. Um golaço de Philippe Coutinho quebrou a retranca europeia aos 20 minutos do primeiro tempo. No começo da etapa final, o meia-atacante suíço Steven Zuber aproveitou um cruzamento perfeito de Xherdan Shaqiri para impedir o triunfo canarinho na Arena Rostov.