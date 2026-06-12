A seleção brasileira estreará na Copa do Mundo de 2026 no próximo sábado, 13, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, pelo Grupo C. Na história dos Mundiais, o Brasil tem um bom retrospecto em seus jogos inaugurais e carrega uma invencibilidade que já dura 92 anos.

A última derrota foi na Copa da Itália, em 1934: 3 a 1 para a Espanha, nas oitavas de final. Desde então, foram 20 jogos com 17 vitórias e 3 empates (1970, 1974 e 2022). Entre 1982 e 2014, foram nove vitórias seguidas.

Além desse revés para a Espanha, a outra derrota do Brasil ocorreu na estreia dos Mundiais, na derrota para a Iugoslávia por 2 a 1.

Na última Copa, em 2022, o Brasil estreou com vitória sobre a Sérvia, 2 a 0, com dois gols de Richarlison. Até hoje, o recorde de gols em um jogo de estreia do Brasil é de Leônidas da Silva, com três na vitória sobre a Polônia por 6 a 5, em 1938.

Os números do Brasil nas estreias de Copa do Mundo (1930-2022):

22 jogos

17 vitórias

3 empates

2 derrotas

49 gols feitos

19 gols sofridos

Todos os jogos do Brasil em estreias de Copa do Mundo (1930-2022):

1 x 2 Iugoslávia (1930) – Fase de grupos

1 x 3 Espanha (1934) – Oitavas

6 x 5 Polônia (1938) – Oitavas

4 x 0 México (1950) – Fase de grupos

5 x 0 México (1954) – Fase de grupos

3 x 0 Áustria (1958) – Fase de grupos

2 x 0 México (1962) – Fase de grupos

2 x 0 Bulgária (1966) – Fase de grupos

4 x 1 Tchecoslováquia (1970) – Fase de grupos

0 x 0 Iugoslávia (1974) – Fase de grupos

1 x 1 Suécia (1978) – Fase de grupos

2 x 1 União Soviética (1982) – Fase de grupos

1 x 0 Espanha (1986) – Fase de grupos

2 x 1 Suécia (1990) – Fase de grupos

2 x 0 Rússia (1994) – Fase de grupos

2 x 1 Escócia (1998) – Fase de grupos

2 x 1 Turquia (2002) – Fase de grupos

1 x 0 Croácia (2006) – Fase de grupos

2 x 1 Coreia do Norte (2010) – Fase de grupos

3 x 1 Croácia (2014) – Fase de grupos

1 x 1 Suíça (2018) – Fase de grupos

2 x 0 Sérvia (2022) – Fase de grupos

Mais gols pelo Brasil em um jogo estreia de Copa do Mundo (1930-2022):

3 – Leônidas da Silva – (1938) – 6 x 5 Polônia

2 – Ademir Menezes (1950) – 4 x 0 México

2 – Pinga (1954) – 5 x 0 México

2 – Mazzola (1958) – 3 x 0 Áustria

2 – Jairzinho (1970) – 4 x 1 Tchecoslováquia

2 – Careca (1990) – 2 x 1 Suécia

2 – Neymar (2014) – 3 x 1 Croácia

2 – Richarlison (2022) – 2 x 0 Sérvia