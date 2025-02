Brasil vence no sufoco e se prepara para jogo que vale a liderança

A seleção brasileira sub-20 venceu a uruguaia por 1 a 0 na última terça-feira, 4, na estreia do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. O gol da vitória foi marcado por Pedrinho, ex-jogador do Corinthians e hoje no Zenit-RUS, que aproveitou um erro do goleiro adversário para balançar as redes.

Publicidade

Esse resultado é significativo, considerando que o Uruguai havia se classificado como líder do Grupo A na fase anterior, enquanto o Brasil avançado em terceiro lugar no Grupo B. Com a vitória, o Brasil soma três pontos e ocupa a segunda posição no hexagonal final, atrás apenas da Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1 na mesma rodada, pelos critérios de desempate.

O próximo desafio da seleção brasileira será contra a Colômbia, na sexta-feira, 7, às 17h. Uma vitória pode colocar o Brasil na liderança do torneio, dependendo dos demais resultados da rodada.

Publicidade

O hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 é decisivo, pois as quatro melhores seleções garantem vaga no Mundial Sub-20, que será realizado no Chile entre setembro e outubro deste ano.

A vitória sobre a seleção brasileira, com um a menos, sobre a celeste reforçou a confiança da equipe brasileira, que busca retomar o protagonismo na competição após uma fase de grupos instável. A expectativa agora é manter o desempenho positivo nas próximas partidas para assegurar a classificação para o Mundial e, quem sabe, conquistar o título sul-americano.

Agenda do Brasil no Sul-Americano sub-20:

Brasil x Colômbia – 7/2

Brasil x Paraguai – 10/2

Brasil x Argentina – 13/2

Brasil x Chile – 16/2

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.