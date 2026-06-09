A seleção de Marrocos, adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, desembarca no torneio com uma notável marca de 29 jogos de invencibilidade. O confronto, que marca o início da participação das equipes no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti, está agendado para este sábado, 13, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como Marrocos se preparou para o Mundial?

O último teste da equipe africana antes do Mundial foi um empate em 1 a 1 contra a Noruega, em amistoso disputado no último domingo, 7. Marrocos abriu o placar com Brahim Díaz, mas cedeu a igualdade após Martin Odegaard empatar para os noruegueses.

Apesar do resultado, o técnico Mohamed Ouahbi avaliou a atuação de forma positiva, destacando as qualidades da equipe contra um adversário de alto nível, conforme registrou o Uol. O foco agora é manter a intensidade durante os 90 minutos de jogo, adaptando-se ao clima norte-americano e ao ritmo da competição, segundo o treinador.

Quais troféus Marrocos conquistou na sequência invicta?

A impressionante sequência invicta de Marrocos se estende desde agosto do ano passado. Nesse período, a seleção conquistou três troféus:

Campeonato Africano das Nações

Copa Árabe

Copa das Nações Africanas

É importante notar que o título do Campeonato Africano das Nações de 2025 foi concedido a Marrocos por uma decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), que anulou o resultado da final contra o Senegal após uma controvérsia envolvendo a saída dos jogadores senegaleses de campo.