O estádio Lumen Field, em Seattle, foi palco de um dos confrontos mais épicos da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira, 1º, a Bélgica protagonizou uma virada histórica sobre Senegal por 3 a 2, após estar perdendo por dois gols de diferença até os 41 minutos do segundo tempo.

Com uma reação fulminante na reta final e um pênalti convertido na prorrogação, os europeus carimbaram o passaporte para as oitavas de final do torneio na América do Norte. Romelu Lukaku e Youri Tielemans (duas vezes) foram os heróis da classificação belga.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O adversário da próxima fase sai do duelo entre Estados Unidos e Bósnia a Herzegovina, que duelam ainda nesta quarta, a partir das 21h (de Brasília). Com as viradas de Inglaterra e Bélgica nesta tarde, a Europa segue com 10 seleções vivas na Copa 2026.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Domínio senegalês e vantagem no placar

A narrativa do jogo parecia desenhada para uma classificação tranquila dos africanos. Desde o apito inicial, Senegal mostrou mais contundência. Aos 13 minutos, Ismaila Sarr já havia assustado ao acertar a trave de Courtois. A superioridade se transformou em gol aos 25 minutos, quando Mané cruzou da esquerda, Sarr desviou na trave e Diarra aproveitou o rebote para abrir o placar. No segundo tempo, a situação belga se complicou ainda mais. Aos 6 minutos, Niakhaté fez um lançamento primoroso, Sarr dominou no peito, protegeu da zaga e fuzilou para ampliar a vantagem, deixando a torcida belga incrédula nas arquibancadas.

A reação fulminante em quatro minutos

O relógio marcava 40 minutos da etapa final e a eliminação europeia parecia certa, especialmente após Courtois precisar fazer um milagre em chute rasante de Mané aos 40. No entanto, o lance acordou a Bélgica. No minuto seguinte, Meunier cruzou fechado e Lukaku, que havia entrado no intervalo, antecipou a marcação para diminuir. O gol incendiou a partida. Apenas três minutos depois, aos 44, Trossard levantou na área, o goleiro Diaw saiu mal e Tielemans ganhou pelo alto para empatar de cabeça, forçando a prorrogação em um roteiro improvável.

Prorrogação, VAR e o golpe de misericórdia

O tempo extra foi marcado pela tensão e pelo cansaço. A Bélgica, embalada pelo empate, buscou mais o ataque. O clímax ocorreu nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação.

Após Lukebakio acertar o travessão, o VAR chamou o árbitro para revisar um carrinho imprudente de Camara em Tielemans dentro da área. Pênalti marcado. Aos 20 minutos da etapa final do tempo extra, o próprio Tielemans assumiu a responsabilidade, bateu colocado no ângulo direito e decretou a virada heroica.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google