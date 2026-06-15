A Bélgica suou e conseguiu evitar a derrota na sua estreia pela Copa do Mundo 2026. Na tarde desta segunda-feira, 15, no estádio Lumen Field, em Seattle, os europeus ficaram no empate por 1 a 1 contra o Egito, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo G.

A equipe africana abriu o placar com Emam Ashour no primeiro tempo, mas um gol contra infeliz de Mohamed Hany em dividida com Romelu Lukaku na etapa final decretou a igualdade no marcador.

Com o resultado, Bélgica e Egito somam um ponto cada no Grupo G e agora aguardam o desfecho do confronto entre Irã e Nova Zelândia para definir a classificação da chave neste início de Mundial.

Eficiência africana e o brilho de Salah

O roteiro inicial mostrou uma seleção belga com maior posse de bola, mas com dificuldades para furar o bloqueio adversário. Aos 19 minutos, a letalidade egípcia puniu a lentidão europeia. No dia em que completou 34 anos, o craque Mohamed Salah dominou pela direita e serviu Emam Ashour na entrada da área. O camisa 8 controlou e bateu forte no canto direito de Courtois, inaugurando o placar. O gol deu confiança ao Egito, que quase ampliou com Zico, parando em grande defesa do goleiro belga.

Pressão, trave e o alívio em forma de gol contra

Na volta do intervalo, o jogo ganhou contornos dramáticos. A Bélgica partiu para o abafa e quase empatou aos 7 minutos, quando Kevin De Bruyne cobrou falta com maestria e carimbou a trave. O Egito respondia com perigo nos contragolpes: Courtois precisou fazer um milagre em cabeçada de Salah, e Marmoush viu seu chute desviar e tirar tinta da trave. Aos 20 minutos, o técnico belga lançou Romelu Lukaku a campo. O impacto foi imediato. No minuto seguinte, Meunier cruzou da direita buscando o centroavante. Na tentativa desesperada de antecipar o lance, o zagueiro Mohamed Hany acabou mandando contra o próprio patrimônio, empatando a partida.

Tensão até o apito final

Os minutos finais em Seattle foram de trocação franca. O goleiro egípcio Shobeir brilhou ao espalmar uma cabeçada à queima-roupa de Mechele, enquanto Lukaku desperdiçou uma chance clara pelo alto. Apesar da pressão de ambos os lados, o 1 a 1 prevaleceu.