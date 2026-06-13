O Paraguai teve um retorno amargo à Copa do Mundo depois de 16 anos. A goleada por 4 a 1 do anfitrião Estados Unidos, em Los Angeles, foi a pior derrota dos paraguaios em Mundiais desde 1958.
Na Copa da Suécia, o Paraguai foi derrotado pela França por 7 a 3. A equipe sul-americana foi derrotada por três gols de diferença outras duas vezes: 3 x 0 para os EUA em 1930 e 3 x 0 para a Inglaterra em 1986.
Os EUA venceram com brilho do atacante Folarin Balogun, que nasceu nos EUA por acaso.Maurício, meia nascido no Brasil e que defende o Palmeiras, marcou o gol de honra dos paraguaios, enquanto o são-paulino Bobadilla marcou o primeiro gol contra da Copa de 2026.
Todos os jogos do Paraguai em Copas
2026
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
2010
Itália 1 × 1 Paraguai
Eslováquia 0 × 2 Paraguai
Paraguai 0 × 0 Nova Zelândia
Paraguai (5) 0 × 0 (3) Japão
Paraguai 0 × 1 Espanha
2006
Inglaterra 1 x 0 Paraguai
Suécia 1 x 0 Paraguai
Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago
2002
Paraguai 2 x 2 África do Sul
Espanha 3 x 1 Paraguai
Eslovênia 1 x 3 Paraguai
Alemanha 1 x 0 Paraguai
1998
Paraguai 0 x 0 Bulgária
Paraguai 0 x 0 Espanha
Paraguai 3 x 1 Nigéria
França 1 x 0 Paraguai
1986
Paraguai 1 x 0 Iraque
Paraguai 1 x 1 México
Bélgica 2 x 2 Paraguai
Inglaterra 3 x 0 Paraguai
1958
França 7 x 3 Paraguai
Paraguai 3 x 2 Escócia
Paraguai 3 x 3 Iugoslávia
1930
Estados Unidos 3 x 0 Paraguai
Paraguai 1 x 0 Bélgica
1950
Suécia 2 x 2 Paraguai
Itália 2 x 0 Paraguai