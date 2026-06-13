O Paraguai teve um retorno amargo à Copa do Mundo depois de 16 anos. A goleada por 4 a 1 do anfitrião Estados Unidos, em Los Angeles, foi a pior derrota dos paraguaios em Mundiais desde 1958.

Na Copa da Suécia, o Paraguai foi derrotado pela França por 7 a 3. A equipe sul-americana foi derrotada por três gols de diferença outras duas vezes: 3 x 0 para os EUA em 1930 e 3 x 0 para a Inglaterra em 1986.

Os EUA venceram com brilho do atacante Folarin Balogun, que nasceu nos EUA por acaso.Maurício, meia nascido no Brasil e que defende o Palmeiras, marcou o gol de honra dos paraguaios, enquanto o são-paulino Bobadilla marcou o primeiro gol contra da Copa de 2026.

Todos os jogos do Paraguai em Copas

2026

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

2010

Itália 1 × 1 Paraguai

Eslováquia 0 × 2 Paraguai

Paraguai 0 × 0 Nova Zelândia

Paraguai (5) 0 × 0 (3) Japão

Paraguai 0 × 1 Espanha

2006

Inglaterra 1 x 0 Paraguai

Suécia 1 x 0 Paraguai

Paraguai 2 x 0 Trinidad e Tobago

2002

Paraguai 2 x 2 África do Sul

Espanha 3 x 1 Paraguai

Eslovênia 1 x 3 Paraguai

Alemanha 1 x 0 Paraguai

1998

Paraguai 0 x 0 Bulgária

Paraguai 0 x 0 Espanha

Paraguai 3 x 1 Nigéria

França 1 x 0 Paraguai

1986

Paraguai 1 x 0 Iraque

Paraguai 1 x 1 México

Bélgica 2 x 2 Paraguai

Inglaterra 3 x 0 Paraguai

1958

França 7 x 3 Paraguai

Paraguai 3 x 2 Escócia

Paraguai 3 x 3 Iugoslávia

1930

Estados Unidos 3 x 0 Paraguai

Paraguai 1 x 0 Bélgica

1950

Suécia 2 x 2 Paraguai

Itália 2 x 0 Paraguai