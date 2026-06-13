No duelo entre Paraguai e Estados Unidos, abertura do Grupo D da Copa do Mundo, o volante Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, entrou para a lista tão curiosa quanto ingrata de autores de gols contra em Copas, ao desviar contra o próprio patrimônio e marcar o primeiro gol contra do torneio.
A lista de autores de gols contra inclui grandes jogadores, incluindo os brasileiros Marcelo e Fernandinho.
Relembre todos os gols contra da história dos Mundiais
- Manuel Rosas (México, Copa de 1930) – A favor do Chile
- Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1934) – A favor da Alemanha
- Sven Jacobsson (Suécia, Copa de 1938) – A favor da Hungria
- Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1938) – A favor da Alemanha
- José Parra (Espanha, Copa de 1950) – A favor do Brasil
- Jimmy Dickinson (Inglaterra, Copa de 1954) – A favor da Bélgica
- Raúl Cárdenas (México, Copa de 1954) – A favor da França
- Ivan Horvat (Iugoslávia, Copa de 1954) – A favor da Alemanha Ocidental
- Luis Cruz (Uruguai, Copa de 1954) – A favor da Áustria
- Ivan Vutsov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor de Portugal
- Ivan Davidov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor da Hungria
- Gustavo Peña (México, Copa de 1970) – A favor da Itália
- Roberto Perfumo (Argentina, Copa de 1974) – A favor da Itália
- Colin Curran (Austrália, Copa de 1974) – A favor da Alemanha Oriental
- Ruud Krol (Holanda, Copa de 1974) – A favor da Bulgária
- Andranik Eskandarian (Irã, Copa de 1978) – A favor da Escócia
- Ernie Brandts (Holanda, Copa de 1978) – A favor da Itália
- Berti Vogts (Alemanha Ocidental, Copa de 1978) – A favor da Áustria
- Jozef Barmoš (Checoslováquia, Copa de 1982) – A favor da Inglaterra
- László Dajka (Hungria, Copa de 1986) – A favor da União Soviética
- Cho Kwang-rae (Coreia do Sul, Copa de 1986) – A favor da Itália
- Andrés Escobar (Colômbia, Copa de 1994) – A favor dos Estados Unidos
- Tom Boyd (Escócia, Copa de 1998) – A favor do Brasil
- Youssef Chippo (Marrocos, Copa de 1998) – A favor da Noruega
- Pierre Issa (África do Sul, Copa de 1998) – A favor da França
- Andoni Zubizarreta (Espanha, Copa de 1998) – A favor da Nigéria
- Siniša Mihajlović (Iugoslávia, Copa de 1998) – A favor da Alemanha
- Georgi Bachev (Bulgária, Copa de 1998) – A favor da Espanha
- Jorge Costa (Portugal, Copa de 2002) – A favor dos Estados Unidos
- Jeff Agoos (Estados Unidos, Copa de 2002) – A favor de Portugal
- Carles Puyol (Espanha, Copa de 2002) – A favor da Coreia do Sul
- Carlos Gamarra (Paraguai, Copa de 2006) – A favor da Inglaterra
- Cristian Zaccardo (Itália, Copa de 2006) – A favor dos Estados Unidos
- Brent Sancho (Trinidad e Tobago, Copa de 2006) – A favor do Paraguai
- Petit (Portugal, Copa de 2006) – A favor da Alemanha
- Daniel Agger (Dinamarca, Copa de 2010) – A favor da Holanda
- Park Chu-young (Coreia do Sul, Copa de 2010) – A favor da Argentina
- Marcelo (Brasil, Copa de 2014) – A favor da Croácia
- Noel Valladares (Honduras, Copa de 2014) – A favor da França
- Sead Kolašinac (Bósnia e Herzegovina, Copa de 2014) – A favor da Argentina
- John Boye (Gana, Copa de 2014) – A favor de Portugal
- Joseph Yobo (Nigéria, Copa de 2014) – A favor da França
- Aziz Bouhaddouz (Marrocos, Copa de 2018) – A favor do Irã
- Aziz Behich (Austrália, Copa de 2018) – A favor da França
- Oghenekaro Etebo (Nigéria, Copa de 2018) – A favor da Croácia
- Thiago Cionek (Polônia, Copa de 2018) – A favor do Senegal
- Ahmed Fathi (Egito, Copa de 2018) – A favor da Rússia
- Denis Cheryshev (Rússia, Copa de 2018) – A favor do Uruguai
- Yann Sommer (Suíça, Copa de 2018) – A favor da Costa Rica
- Yassine Meriah (Tunísia, Copa de 2018) – A favor do Panamá
- Sergei Ignashevich (Rússia, Copa de 2018) – A favor da Espanha
- Fernandinho (Brasil, Copa de 2018) – A favor da Bélgica
- Mario Mandžukić (Croácia, Copa de 2018) – A favor da França
- Nayef Aguerd (Marrocos, Copa de 2022) – A favor do Canadá
- Enzo Fernández (Argentina, Copa de 2022) – A favor da Austrália
- Damián Bobadilla (Paraguai, Copa de 2026) – A favor dos Estados Unidos