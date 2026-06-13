No duelo entre Paraguai e Estados Unidos, abertura do Grupo D da Copa do Mundo, o volante Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, entrou para a lista tão curiosa quanto ingrata de autores de gols contra em Copas, ao desviar contra o próprio patrimônio e marcar o primeiro gol contra do torneio.

A lista de autores de gols contra inclui grandes jogadores, incluindo os brasileiros Marcelo e Fernandinho.

Relembre todos os gols contra da história dos Mundiais

  1. Manuel Rosas (México, Copa de 1930) – A favor do Chile
  2. Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1934) – A favor da Alemanha
  3. Sven Jacobsson (Suécia, Copa de 1938) – A favor da Hungria
  4. Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1938) – A favor da Alemanha
  5. José Parra (Espanha, Copa de 1950) – A favor do Brasil
  6. Jimmy Dickinson (Inglaterra, Copa de 1954) – A favor da Bélgica
  7. Raúl Cárdenas (México, Copa de 1954) – A favor da França
  8. Ivan Horvat (Iugoslávia, Copa de 1954) – A favor da Alemanha Ocidental
  9. Luis Cruz (Uruguai, Copa de 1954) – A favor da Áustria
  10. Ivan Vutsov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor de Portugal
  11. Ivan Davidov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor da Hungria
  12. Gustavo Peña (México, Copa de 1970) – A favor da Itália
  13. Roberto Perfumo (Argentina, Copa de 1974) – A favor da Itália
  14. Colin Curran (Austrália, Copa de 1974) – A favor da Alemanha Oriental
  15. Ruud Krol (Holanda, Copa de 1974) – A favor da Bulgária
  16. Andranik Eskandarian (Irã, Copa de 1978) – A favor da Escócia
  17. Ernie Brandts (Holanda, Copa de 1978) – A favor da Itália
  18. Berti Vogts (Alemanha Ocidental, Copa de 1978) – A favor da Áustria
  19. Jozef Barmoš (Checoslováquia, Copa de 1982) – A favor da Inglaterra
  20. László Dajka (Hungria, Copa de 1986) – A favor da União Soviética
  21. Cho Kwang-rae (Coreia do Sul, Copa de 1986) – A favor da Itália
  22. Andrés Escobar (Colômbia, Copa de 1994) – A favor dos Estados Unidos
  23. Tom Boyd (Escócia, Copa de 1998) – A favor do Brasil
  24. Youssef Chippo (Marrocos, Copa de 1998) – A favor da Noruega
  25. Pierre Issa (África do Sul, Copa de 1998) – A favor da França
  26. Andoni Zubizarreta (Espanha, Copa de 1998) – A favor da Nigéria
  27. Siniša Mihajlović (Iugoslávia, Copa de 1998) – A favor da Alemanha
  28. Georgi Bachev (Bulgária, Copa de 1998) – A favor da Espanha
  29. Jorge Costa (Portugal, Copa de 2002) – A favor dos Estados Unidos
  30. Jeff Agoos (Estados Unidos, Copa de 2002) – A favor de Portugal
  31. Carles Puyol (Espanha, Copa de 2002) – A favor da Coreia do Sul
  32. Carlos Gamarra (Paraguai, Copa de 2006) – A favor da Inglaterra
  33. Cristian Zaccardo (Itália, Copa de 2006) – A favor dos Estados Unidos
  34. Brent Sancho (Trinidad e Tobago, Copa de 2006) – A favor do Paraguai
  35. Petit (Portugal, Copa de 2006) – A favor da Alemanha
  36. Daniel Agger (Dinamarca, Copa de 2010) – A favor da Holanda
  37. Park Chu-young (Coreia do Sul, Copa de 2010) – A favor da Argentina
  38. Marcelo (Brasil, Copa de 2014) – A favor da Croácia
  39. Noel Valladares (Honduras, Copa de 2014) – A favor da França
  40. Sead Kolašinac (Bósnia e Herzegovina, Copa de 2014) – A favor da Argentina
  41. John Boye (Gana, Copa de 2014) – A favor de Portugal
  42. Joseph Yobo (Nigéria, Copa de 2014) – A favor da França
  43. Aziz Bouhaddouz (Marrocos, Copa de 2018) – A favor do Irã
  44. Aziz Behich (Austrália, Copa de 2018) – A favor da França
  45. Oghenekaro Etebo (Nigéria, Copa de 2018) – A favor da Croácia
  46. Thiago Cionek (Polônia, Copa de 2018) – A favor do Senegal
  47. Ahmed Fathi (Egito, Copa de 2018) – A favor da Rússia
  48. Denis Cheryshev (Rússia, Copa de 2018) – A favor do Uruguai
  49. Yann Sommer (Suíça, Copa de 2018) – A favor da Costa Rica
  50. Yassine Meriah (Tunísia, Copa de 2018) – A favor do Panamá
  51. Sergei Ignashevich (Rússia, Copa de 2018) – A favor da Espanha
  52. Fernandinho (Brasil, Copa de 2018) – A favor da Bélgica
  53. Mario Mandžukić (Croácia, Copa de 2018) – A favor da França
  54. Nayef Aguerd (Marrocos, Copa de 2022) – A favor do Canadá
  55. Enzo Fernández (Argentina, Copa de 2022) – A favor da Austrália
  56. Damián Bobadilla (Paraguai, Copa de 2026) – A favor dos Estados Unidos