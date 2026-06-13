No duelo entre Paraguai e Estados Unidos, abertura do Grupo D da Copa do Mundo, o volante Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, entrou para a lista tão curiosa quanto ingrata de autores de gols contra em Copas, ao desviar contra o próprio patrimônio e marcar o primeiro gol contra do torneio.

A lista de autores de gols contra inclui grandes jogadores, incluindo os brasileiros Marcelo e Fernandinho.

Manuel Rosas (México, Copa de 1930) – A favor do Chile

Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1934) – A favor da Alemanha

Sven Jacobsson (Suécia, Copa de 1938) – A favor da Hungria

Ernst Lörtscher (Suíça, Copa de 1938) – A favor da Alemanha

José Parra (Espanha, Copa de 1950) – A favor do Brasil

Jimmy Dickinson (Inglaterra, Copa de 1954) – A favor da Bélgica

Raúl Cárdenas (México, Copa de 1954) – A favor da França

Ivan Horvat (Iugoslávia, Copa de 1954) – A favor da Alemanha Ocidental

Luis Cruz (Uruguai, Copa de 1954) – A favor da Áustria

Ivan Vutsov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor de Portugal

Ivan Davidov (Bulgária, Copa de 1966) – A favor da Hungria

Gustavo Peña (México, Copa de 1970) – A favor da Itália

Roberto Perfumo (Argentina, Copa de 1974) – A favor da Itália

Colin Curran (Austrália, Copa de 1974) – A favor da Alemanha Oriental

Ruud Krol (Holanda, Copa de 1974) – A favor da Bulgária

Andranik Eskandarian (Irã, Copa de 1978) – A favor da Escócia

Ernie Brandts (Holanda, Copa de 1978) – A favor da Itália

Berti Vogts (Alemanha Ocidental, Copa de 1978) – A favor da Áustria

Jozef Barmoš (Checoslováquia, Copa de 1982) – A favor da Inglaterra

László Dajka (Hungria, Copa de 1986) – A favor da União Soviética

Cho Kwang-rae (Coreia do Sul, Copa de 1986) – A favor da Itália

Andrés Escobar (Colômbia, Copa de 1994) – A favor dos Estados Unidos

Tom Boyd (Escócia, Copa de 1998) – A favor do Brasil

Youssef Chippo (Marrocos, Copa de 1998) – A favor da Noruega

Pierre Issa (África do Sul, Copa de 1998) – A favor da França

Andoni Zubizarreta (Espanha, Copa de 1998) – A favor da Nigéria

Siniša Mihajlović (Iugoslávia, Copa de 1998) – A favor da Alemanha

Georgi Bachev (Bulgária, Copa de 1998) – A favor da Espanha

Jorge Costa (Portugal, Copa de 2002) – A favor dos Estados Unidos

Jeff Agoos (Estados Unidos, Copa de 2002) – A favor de Portugal

Carles Puyol (Espanha, Copa de 2002) – A favor da Coreia do Sul

Carlos Gamarra (Paraguai, Copa de 2006) – A favor da Inglaterra

Cristian Zaccardo (Itália, Copa de 2006) – A favor dos Estados Unidos

Brent Sancho (Trinidad e Tobago, Copa de 2006) – A favor do Paraguai

Petit (Portugal, Copa de 2006) – A favor da Alemanha

Daniel Agger (Dinamarca, Copa de 2010) – A favor da Holanda

Park Chu-young (Coreia do Sul, Copa de 2010) – A favor da Argentina

Marcelo (Brasil, Copa de 2014) – A favor da Croácia

Noel Valladares (Honduras, Copa de 2014) – A favor da França

Sead Kolašinac (Bósnia e Herzegovina, Copa de 2014) – A favor da Argentina

John Boye (Gana, Copa de 2014) – A favor de Portugal

Joseph Yobo (Nigéria, Copa de 2014) – A favor da França

Aziz Bouhaddouz (Marrocos, Copa de 2018) – A favor do Irã

Aziz Behich (Austrália, Copa de 2018) – A favor da França

Oghenekaro Etebo (Nigéria, Copa de 2018) – A favor da Croácia

Thiago Cionek (Polônia, Copa de 2018) – A favor do Senegal

Ahmed Fathi (Egito, Copa de 2018) – A favor da Rússia

Denis Cheryshev (Rússia, Copa de 2018) – A favor do Uruguai

Yann Sommer (Suíça, Copa de 2018) – A favor da Costa Rica

Yassine Meriah (Tunísia, Copa de 2018) – A favor do Panamá

Sergei Ignashevich (Rússia, Copa de 2018) – A favor da Espanha

Fernandinho (Brasil, Copa de 2018) – A favor da Bélgica

Mario Mandžukić (Croácia, Copa de 2018) – A favor da França

Nayef Aguerd (Marrocos, Copa de 2022) – A favor do Canadá

Enzo Fernández (Argentina, Copa de 2022) – A favor da Austrália